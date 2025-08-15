اربعین خانوادگی؛ سفری معنوی با طعم عشق و اتحاد

خبرگزاری بین المللی اهل بیت علیهم السلام-ابنا: خانواده های بیرجندی در حرکت بزرگ اربعین جریان ساز هستند.

موکب پرچمداران بیرجند، دوازده سال هست که با کمک خانوادگی و همت مادران و دختران بیرجندی رنگ و بوی حماسی به خود گرفته است.

در این موکب که در شهر کاظمین به خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی مشغول هستند.

حدود ۴۰ نفر شبانه روز خدمت می‌کنند که نیمی از این افراد را بانوان تشکیل می‌دهند.

تعدادی از خادمان موکب به صورت خانوادگی با همسر و فرزندان خود در این موکب مشغول خدمت هستند.

این افراد مومن و مخلص و نوکر أباعبدالله الحسین علیه السلام، علاوه بر اینکه ده روز به صورت شبانه روزی مشغول فعالیت بی وقفه در دمای بالای ۴۰ درجه ی کاظمین هستند.

در طول سال، به کمک خیرین و مردم مومن شهرشان در جمع آوری نذورات و وسایل این موکب مشغول هستند از جمله کارهای منحصر به فردی که این خادمان اهل بیت علیهم السلام ، انجام میدهند، بافت فرش در کارگاه ها است.

فرشهای بافته شده در این کارگاه ها وقف مراسم اربعین سیدالشهدا هست که در طول سال به نوبت و و روزانه برای بافت فرش به کارگاه می‌روند و به فرش ها گره می‌زنند و با همین گره ها قلب خود را با سرور و سالار شهیدان پیوند ی نا گسستنی می زنند.

هر ساله بعد از فروش فرش ها بخشی از هزینه های موکب اربعین را تامین می کنند. که این ابتکار ، مشوق خوبی برای دیگر خانواده های شهرهای دیگر شده است.

بعنوان مثال افرادی در شهر قم با ایده ی این بزرگواران به احداث کارگاه مشغول هستند و برای تامین هزینه های موکب ها ا این روش ایده گرفته اند.

حضور کودکان و نوجوانان و کمک انها در این موکب که حتی تا پاسی از شب در کنار والدین به کمک مشغول هستند بسیار قابل توجه هست.

دخترهای نوجوان با حجاب کامل ، با اشتیاق در شستن ظروف و نظافت شرکت می‌کنند.

در کنار اطعام به کارهای فرهنگی در این موکب پرداخته می شود .

بافت عروسک های کوچک و هدیه به کودکان ، از کارهای دختران نوجوان در این موکب است .

از جمله خدمات این موکب خانوادگی ، پخت نان و کلوچه تازه برای صبحانه و میان وعده ی زائران است و حضور غرفه ی خیاطی و آرایشگری مردانه در این موکب بسیار جذاب است.

در این موکب روزانه حدود ۵ هزار پرس غذای گرم توضیع می‌شود علاوه بر آن تعداد زیادی از زائران حسینی از این موکب امکانات رفاهی دریافت می‌کنند.