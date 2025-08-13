سرکوب عزاداران حسینی در پنجاب اقدامی بزدلانه و مغایر با حقوق شهروندی است

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام شبیر حسن میثمی، دبیرکل شورای علمای شیعه پاکستان، برخورد دولت پنجاب با عزاداران حسینی و ثبت پروندههای قضایی علیه آنان را اقدامی بزدلانه و در تضاد با چشمانداز اعلامی مریم نواز دانست.
وی با اشاره به ادامه روند ارعاب، تهدید و بازداشت عزاداران پیش از اربعین، افزود: در پنجاب، حتی با هجوم به منازل و نقض حرمت حریم خصوصی، تلاش میشود تا مسیر برگزاری عزاداری سیدالشهدا(ع) مسدود شود.
به گفته میثمی، بهویژه در جنوب پنجاب، دهها بازداشت صورت گرفته که این امر برخلاف حقوق شهروندی و وعدههای حزب مسلم لیگ و مریم نواز است و سبب ایجاد تصویری منفی از دولت در افکار عمومی شده است.
دبیرکل شورای علمای شیعه پاکستان تأکید کرد: در ماه محرم علیه عزاداران پروندهسازی شده و این در حالی است که عزاداری سیدالشهدا حق قانونی و اساسی ماست و هیچ محدودیتی در این زمینه پذیرفتنی نیست.
وی هشدار داد: دولت پنجاب باید فوراً به بازداشتهای بیدلیل و ایجاد رعب و وحشت پایان دهد و تمام عزاداران بازداشت شده را آزاد کند تا مراسم اربعین حسینی به شکلی کامل، باشکوه و مسالمتآمیز برگزار شود، در غیر این صورت مردم برای دفاع از حقوق شهروندی و مذهبی خود به پا خواهند خاست و مسئولیت عواقب آن بر عهده حاکمان خواهد بود.
