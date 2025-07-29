سردار صفوی: اربعین، رسالت جهانی برای مقابله با ظلم و احیای تمدن نوین اسلامی است

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سردار دکتر «یحیی رحیم صفوی»، دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا، صبح امروز (سهشنبه) در مراسم رونمایی از آثار فرهنگی، هنری و علمی اربعین در سازمان حج و زیارت، با تجلیل از تلاشهای فعالان فرهنگی و مسئولان برگزارکننده این مراسم گفت: ما با خدا، امامان، انقلاب و شهدا عهد و پیمان بستهایم که تا پایان، بر دینداری، دفاع از مسلمین و پایداری در مسیر انقلاب اسلامی بمانیم.
وی با اشاره به تلاشهای ارزنده علمی و فرهنگی در حوزه اربعین افزود: از همه عزیزانی که در خلق مجموعه آثار فاخر علمی، فرهنگی، الکترونیکی و همچنین کتابهای منتشر شده به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی نقش داشتند، صمیمانه قدردانی میکنم.
سردار صفوی تفاوت راهپیمایی اربعین امسال با سالهای گذشته را در حضور شهدای مقاومت، تحولات لبنان و سوریه و نیز شهادت جمعی از مردم ایران در تجاوزات اخیر دانست و گفت: در یک روز دهها نفر از مردم عزیز ما از جمله کودکان در آغوش مادرانشان به شهادت رسیدند. آیا اینها مأموریت الهی نمیطلبد؟ همانگونه که امام حسین(ع) برای قیام خود مأموریت الهی داشت.
دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا با تأکید بر اینکه انقلاب اسلامی، جبهه مقاومت، ملت ایران، یمن، حزبالله لبنان و ملتهای آزاده، همگی حامل یک رسالتاند، تصریح کرد: ما مأموریم با ظلم و ظالمان مقابله کنیم. اگر در کربلا ۷۲ نفر شهید شدند، امروز بیش از ۷۲ هزار نفر از گرسنگی و جنایت کشته شدهاند. آیا ظلمی بالاتر از این هست؟ آیا یزیدی بالاتر از این وجود دارد؟
سردار صفوی با اشاره به مغناطیس عشق امام حسین(ع) در راهپیمایی اربعین گفت: در جهان چنین حرکت خودجوش مردمی نداریم؛ ۲۰ میلیون نفر از سراسر دنیا، از آمریکا، اروپا، افغانستان، پاکستان و حتی کودکان و دختران تنها در این مسیر عشق حضور مییابند. این جاذبه حسینبنعلی(ع) است.
وی افزود: پیام فرهنگی و اعتقادی اربعین، پیام وحدت و مبارزه با ظلم است؛ "حب الحسین یجمعنا" یک شعار نیست، یک حقیقت است که دل همه انسانها را به هم پیوند میدهد.
سردار صفوی سپس با اشاره به وظیفه نویسندگان، نخبگان و رسانهها گفت: ما هزاران استاد در دانشگاههای جهان اسلام داریم. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و رسانههای جهان اسلام باید در این زمینه فعالتر باشند. عراق بیش از ۴۳ میلیون جمعیت دارد، یمن ۳۵ میلیون، پاکستان ۵۰ میلیون و در هند بیش از ۲۰۰ میلیون مسلمان زندگی میکنند؛ آیا از ظرفیت اربعین برای جهاد تبیین نباید استفاده کرد؟
دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا ادامه داد: رژیم صهیونیستی، شرّ مطلق است. هر قدمی برای مقابله با آن، قدمی در راه خیر مطلق است. عدالت برای همه انسانهاست، نه فقط برای مسلمانان. لذا ما باید از ظرفیت امت اسلامی و ملتهای آزاد، روشنفکران و آزادیخواهان جهان کمک بگیریم تا تمدن نوین اسلامی را پایهگذاری کنیم.
وی در پایان تأکید کرد: تمدن نوین اسلامی یعنی شکلگیری قدرت جهان اسلام با محوریت قرآن. همان قرآنی که ما را در دفاع مقدس پیروز کرد، مسیر کربلا را گشود، و خون شهدای غزه و لبنان انشاءالله مسیر قدس را خواهد گشود.
