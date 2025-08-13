به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی ایران به همراه مجتبی امانی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان، به زیارت مزار شهید سید حسن نصرالله سید شهدای مقاومت در منطقه ضاحیه جنوبی بیروت رفت. او بر مزار شهید، تاج گلی نهاد و فاتحهای برای روح پاکش قرائت کرد.
در محل، جمع زیادی از مردم لبنان و گروهی از علمای دین از جمله حجتالاسلام والمسلمین سید عیسی طباطبایی، فرزند شهید سید حسن نصرالله، سید جواد نصرالله و شماری از شخصیتهای سیاسی، حزبی، اجتماعی، رسانهای و همچنین خانوادههای شهدای مقاومت اسلامی حضور داشتند.
شرکتکنندگان با در دست داشتن پرچمهای لبنان و پرچمهای مقاومت و تصاویر مقام معظم رهبری و فرماندهان شهید، شعارهایی در حمایت از حزبالله، مقاومت و ایران سر دادند.
لاریجانی در سخنانی خطاب به حاضران تأکید کرد: سید حسن نصرالله سید شهدای امت، مردی بزرگ و سرمایهای عظیم برای تمام جهان اسلام بود. ویژگیای که او را از دیگران متمایز میکرد، همان اصل و مبنایی بود که به آن پایبند بود.
وی حزبالله را حرکتی زنده، شرفآفرین برای انسان و مایه افتخار امت و سرچشمه عزت و کرامت دانست و افزود: جنبشی که شهید سید حسن نصرالله در طول مسیرش پایهگذاری کرد، حرکتی ماندگار است. او بود که قدرت و حضور حزبالله را بنیان گذاشت.
او با خطاب قرار دادن هواداران مقاومت گفت: دشمنی برخی با شما به خاطر تأثیر و استواریتان است. درست است که شهید سید حسن نصرالله را از دست دادیم، اما شاگردان و فرزندان فکریاش همچنان زندهاند.
لاریجانی ادامه داد: اگر میخواهید در مسیر شهید سید حسن نصرالله گام بردارید، وظیفهتان پایداری و تداوم در مقاومت است... راهتان روشن است و شما در نهایت پیروز خواهید بود.
او بر موضع اصولی ایران در ایستادگی همیشگی در کنار ملت مقاومت تأکید کرد و خاطرنشان ساخت که جمهوری اسلامی ایران در امور داخلی دیگر کشورها دخالت نمیکند.
دکتر لاریجانی سخنانش را با تأکید مجدد بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از جنبشهای مقاومت در سراسر جهان به پایان رساند.
