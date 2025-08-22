به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی تأکید کرد که جمهوری اسلامی همچنان از حزبالله لبنان حمایت خواهد کرد و افزود: تهران به حمایت از حزبالله نیاز دارد، همانطور که حزبالله به حمایت ایران نیازمند است.
او در گفتوگویی مطبوعاتی تصریح کرد: اکنون فشار زیادی بر حزبالله در لبنان وارد میشود تا سلاح خود را زمین بگذارد، فشاری که اسرائیلیها در جنگ مستقیم نظامی هم نتوانستند به نتیجه برسانند.
لاریجانی در ادامه خاطرنشان کرد: در رسانههای بینالمللی تحلیلهایی منتشر میشود مبنی بر اینکه گروههای مورد حمایت ایران در حال تضعیف شدن هستند. اگر این گروهها ضعیف شدهاند، پس چرا چنین فشار گستردهای بر آنها وارد میشود؟
وی با طرح پرسشی گفت: میگویند حزبالله ضربه خورده است، اما آیا این حزب دوباره خود را بازسازی کرده یا نه؟»
او اعلام کرد که حزبالله تعداد زیادی نیروی جوان مجاهد دارد، تا جایی که روند بازسازی و تقویت دوباره خود را آغاز کرده است.
به گفته دکتر لاریجانی، حزبالله زمانی شکل گرفت که اسرائیل بیروت را به طور کامل اشغال کرده بود. در آن زمان گروهی از جوانان لبنانی گفتند باید از خودمان دفاع کنیم. بنابراین، جوهره حزبالله زاییده خود مردم لبنان است و به یک سرمایه بزرگ برای آنان بدل شد؛ سرمایهای که به یک کشور کوچک قدرت مقاومت در برابر اسرائیل را میدهد.
او افزود: مقاومت در منطقه یک سرمایه راهبردی است و ایران همانقدر به حزبالله نیاز دارد که حزبالله به ایران نیازمند است.
دکتر لاریجانی با تاکید بر اینکه ایران همانند گذشته به حمایت از حزبالله ادامه خواهد داد، خاطرنشان کرد: مسائل لبنان باید از طریق گفتوگوی داخلی حل شود. ایران هیچ چیزی را به حزبالله تحمیل نمیکند، این حزب بالغانه رفتار میکند و تصمیمات خود را بهطور مستقل میگیرد.
دیپلماسی را کنار نخواهیم گذاشت
دبیر شورای عالی امنیت ملی در بخش دیگری از سخنانش درباره رویکرد ایران در مذاکرات گفت: دیپلماسی فینفسه یک ابزار است و بخشی از کار دولت محسوب میشود. بنابراین، منطقی نیست که آن را کنار بگذاریم.
او هشدار داد: اگر دشمن عرصه دیپلماسی را به یک نمایش تبلیغاتی و نمایشی تبدیل کند، این دیپلماسی ثمری نخواهد داشت.
به گفته وی، دیپلماسی دشمن اکنون بیشتر برای یافتن بهانه است. با این حال نباید بگوییم که دیپلماسی را قطع میکنیم.
دکتر لاریجانی شرط ایران برای هر مذاکرهای را جدی و واقعی بودن دانست و افزود: اگر قصد جنگ دارید، شروع کنید، اما هر زمان پشیمان شدید، میتوانید به میز مذاکره بازگردید.
