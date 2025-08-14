به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام «محمدجواد حاج‌ علی‌ اکبری» رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و امام جمعه موقت تهران در ویژه برنامه شب اربعین حسینی که با حضور خیل دلدادگان مکتب سیدالشهدا(ع) در رواق امام خمینی(ره) برگزار شد، گفت: زیارت ائمه اطهار (ع) جایگاه ویژه‌ای در فرهنگ دینی ما دارد و انجام این عمل همواره مورد توجه و تأکید عالمان و بزرگان دینی بوده است.

وی تصریح کرد: زیارت نه تنها فرصتی برای عرض ارادت به ساحت مقدس اهل بیت (ع) است، بلکه آثار معنوی بسیاری بر روح و روان زائر به جا می‌گذارد که از جمله این آثار تقویت ایمان، پاک شدن گناهان، صفای باطن و ... است.

سخنران حرم رضوی، خاطرنشان کرد: زائر با تشرف‌ به زیارت مورد عنایت ویژه پروردگار قرار می‌گیرد، روحش تطهیر می‌شود و در این سفر معنوی فرصتی برای ارتباط با دیگر مؤمنان و تقویت پیوندهای ایمانی، پیدا می‌کند.

وی افزود: هرچند تشرف به زیارت همه معصومین (ع) همواره مورد توجه و تاکیده بوده است ولی در این میان برای زیارت امام رضا (ع) و امام حسین (ع) تاکید بیشتری وجود دارد و آثار و برکات حیرت‌انگیزی برای این زیارت‌ها تعریف شده است.

امام جمعه موقت تهران، اظهار کرد: در مورد زیارت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) مجموعه‌ای از سفارش‌ها وجود دارد و تاکیده شده که مومنین باید زیارت امام حسین (ع) را به طور جدی در برنامه زندگی خود، قرار دهند.

وی بیان کرد: رفتن به زیارات سیدالشهدا (ع) و قرار گرفتن در آن حریم آسمانی، پرچمی است که اولیای الهی، همواره خواهان برافراشته ماندن آن بوده‌اند و با وجود دشواری‌ها، خطرات جانی و مالی که در طول تاریخ متوجه زائران امام حسین (ع) بوده، ولی همچنان تأکید بر این زیارت، وجود دارد.

حجت‌الاسلام حاج علی‌اکبری، اضافه کرد: در نهضت عاشورای حسینی تمام ارزش‌های عالی انسانی، اخلاقی، اسلامی و الهی به صورت یک منظومه روشن و کامل تجلی یافته است و هیچ ویژگی از کرامت‌ها و فضیلت‌های انسانی وجود ندارد مگر اینکه در مکتب امام حسین (ع)، به خصوص در عاشورا آشکار ترسیم شده باشد.

وی با بیان اینکه کار تکمیلی و جلد دوم کتاب مکتب امام حسین (ع) به قلم حضرت زینب کبری (س) و امام سجاد (ع) نوشته شده است، ابراز کرد: مکتب حسینی باید همیشه محل مراجعه مومنین باشد و این مراجعه، همان زیارت است.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، خاطرنشان کرد: وقتی کلمه اربعین به موضوع زیارت ضمیمه می‌شود، به معنای مرجع بودن فرهنگ اسلام ناب حسینی و مکتب سیدالشهدا (ع)، که مومنین باید دائماً به آن، مراجعه کنند.

وی، اظهار داشت: تقدیر الهی بر این بود که کاروان اسرا در اربعین شهادت اباعبدالله الحسین(ع) به کربلا بازگردند و در آنجا اقامه عزا کنند و بعدها زیارت اربعین به سفارش اولیای الهی، به ویژه سفارش حضرت امام عسگری (ع) به عنوان یکی از علامت‌های مؤمن، تبدیل شود.

گفتنی است؛ شعرخوانی علیرضا خاکساری، مرثیه سرایی و ذکر مصیبت با نوای ذاکران آل‌الله، محمود صفاتی و علیرضا نژاد حسین از دیگر برنامه‌های شب اربعین حسینی در حرم مطهر رضوی، بود.

