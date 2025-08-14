خدمات رایگان پزشکی کانون رضوی سلامت گیلان در موکب جاماندگان اربعین رشت

سید جواد طاهری، دبیر کانون تخصصی خدمت رضوی سلامت گیلان امروز پنجشنبه، ۲۳ مرداد ۱۴۰۴ در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در رشت، با اشاره به شش سال خدمت جهادی در حوزه سلامت، گفت: گروه جهادی خدمت و مقاومت رضوی نزدیک به شش سال است که در شهر رشت آغاز به کار کرده و در سال گذشته بهتنهایی ۳۱ برنامه ویزیت رایگان پزشکی در مساجد نقاط مختلف شهر برگزار کردهایم. همچنین ۲۳ روز غرفه سلامتمحور و ۸ برنامه مشارکتی با ادارات و نهادهای مختلف داشتهایم.
وی افزود: در برنامههای جانبی، امانت تجهیزات پزشکی شامل کپسول اکسیژن، واکر، تشک مواج و ویلچر را در ۴۷ مورد انجام دادهایم. همچنین تهیه هزینههای درمان یا ترخیص بیماران نیازمند و ارائه داروهای رایگان به ارزش بیش از ۴۰۰ میلیون تومان صورت گرفته که همه این کمکها توسط مردم نیکوکار تأمین شده است. داروهای بلااستفاده منازل نیز توسط مردم اهدا و در ویزیتهای رایگان استفاده میشود.
طاهری با بیان اینکه تمام اعضای این گروه خادمیار رضوی هستند و برای فعالیتهای خود هیچ هزینهای دریافت نمیکنند، گفت: در سال گذشته تعداد زیادی قوطی شیر خشک و پوشک بچه توزیع شده، دهها عمل جراحی تخصصی انجام شده و جان چندین بیمار از مرگ حتمی یا قطع عضو نجات یافته است.
دبیر کانون تخصصی خدمت رضوی سلامت گیلان ادامه داد: از ابتدای امسال نیز در جنگ ۱۲ روزه، دوستان ما در پذیرایی، درمان و پیگیری درمان مسافرانی که بهصورت جنگزده وارد استان گیلان شدند، مشارکت داشتند. برنامههای هفتگی همچنان ادامه دارد و هر هفته در یکی از محلات با دعوت هیئت امنای مساجد یا نیروهای مقاومت بسیج و سپاه، ویزیتهای تخصصی، جراحیهای سرپایی و حتی عملهای هزینهبر بهصورت رایگان انجام میشود.
وی با اشاره به حضور این گروه در موکب محمد رسولالله(ص) در میدان شهرداری رشت گفت: چهار سال است که با این موکب همکاری داریم و بهعنوان جاماندگان اربعین برای ارائه خدمات دعوت میشویم. غرفه سلامت ما از چند روز پیش آغاز شده و تا شب شهادت امام رضا(ع) ادامه دارد. خدمات شامل سنجش قند خون، فشار خون، بیامآی و ویزیت عمومی و تخصصی است.
طاهری خاطرنشان کرد: هر شب حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ نفر در این غرفه ویزیت و غربالگری میشوند که برخی از آنها پیشتر از بیماری خود آگاهی نداشتند. این افراد برای ادامه درمان به مراکز تخصصی معرفی میشوند که خود، اجر بزرگی برای خادمان ما دارد.
دبیر کانون تخصصی خدمت رضوی سلامت گیلان در پایان گفت: در شهر رشت ۸۵ خادمیار تخصصی سلامت داریم که هر شب حدود ۲۰ نفر از آنها در غرفه فعالیت میکنند. شب گذشته ۱۶ نفر حضور داشتند و امشب احتمال افزایش نیرو و ارائه مشاورههای تخصصی بیشتر وجود دارد.
