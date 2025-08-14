تهدید رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی به حمله دوباره به ایران

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «ایال زامیر» رئیس ستاد ارتش اسرائیل امروز پنج شنبه تهدید کرد که در صورت لزوم حمله جدیدی به ایران انجام خواهد داد.
زامیر در جریان بازدید از پایگاه «گالیلوت» در نزدیکی تلآویو گفت: اگر لازم باشد، میدانیم چگونه دوباره در ایران و با تمام توان عمل کنیم.
وی افزود که جنگ اخیر با ایران اقدامی پیشدستانه برای حذف آنچه «تهدیدی وجودی» خواند، بوده است؛ تهدیدی که تلآویو مدعی است ناشی از تلاش تهران برای دستیابی به سلاح هستهای بوده است.
به گفته او، این حمله توانست این تهدید را بهطور موقت متوقف و پیامی روشن ارسال کند مبنی بر اینکه اسرائیل اجازه نخواهد داد دشمنانش به تواناییهایی دست یابند که موجودیت این رژیم را تهدید کند.
این اظهارات یک روز پس از سفر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به بیروت و سخنان او علیه رژیم صهیونیستی بیان شد. لاریجانی در این سفر، با انتقاد از تجاوزات مداوم رژیم اسرائیل به جنوب لبنان، این رژیم را «حیوان درنده» توصیف کرده بود.
در هفتههای اخیر، شماری از مقامهای اسرائیلی از جمله وزرای دفاع و خارجه، یسرائیل کاتس و جدعون ساعر، نیز تهدید به انجام حملات جدید علیه ایران کردهاند. همزمان، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، هشدار داده که در صورت ازسرگیری فعالیتهای هستهای ایران، بار دیگر تأسیسات اتمی این کشور را هدف قرار خواهد داد.
در جریان نبرد اخیر، آمریکا با بمباران سه مرکز هستهای ایران به این درگیری وارد شد و سپس اعلام آتشبس کرد. در این حمله، اسرائیل تعدادی از فرماندهان نظامی و دانشمندان هستهای ایران را ترور کرد و ایران در پاسخ، اهداف راهبردی از جمله پایگاههای نظامی اسرائیل را هدف قرار داد.
