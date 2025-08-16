به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع خبری از حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان خبر دادند.

رژیم صهیونیستی در حمله پهپادی، یک دستگاه بیل مکانیکی در منطقه «عیترون» واقع در جنوب لبنان را هدف قرار داد.

این پهپاد یک بمب به سمت بیل مکانیکی پرتاب و آن را واژگون کرد.

روز جمعه نیز جنگنده‌های اسرائیلی مناطقی در الجبور و القطرانی در جنوب لبنان و همچنین اطراف شهرک زلایا در بقاع غربی در شرق این کشور را هدف قرار دادند.

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در پی حمله یک پهپاد اسرائیلی به شهرک عیترون در جنوب لبنان، دو نفر زخمی شدند.

...................................

پایان پیام/ 167