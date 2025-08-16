به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه در پیامی به حمایت نایب‌رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری از اسرائیل واکنش نشان داد.

معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه در حساب ایکس خود نوشت: نقض تکان‌دهنده اخلاق قضایی: نایب رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری آشکارا از اسرائیل، رژیمی که پرونده‌های متعددی در دیوان دارد، جانبداری می‌کند. این جانبداری آشکار، اعتبار دیوان بین‌المللی دادگستری را تضعیف می‌کند و اصل بنیادین بی‌طرفی قضایی را نقض می‌کند.

گفتنی است جولیا سِبوتینده، نایب‌رئیس اوگاندایی دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ)، اظهار داشته است که خداوند «مرا برگزیده تا در کنار اسرائیل بایستم» و نشانه‌های «آخرالزمان» در خاورمیانه «هویدا شده است».

اوایل سال گذشته، سِبوتینده تنها قاضی در میان هیئت ۱۷ نفره دیوان بود که در حکمی مبنی بر «قابل‌قبول بودن» اتهام نسل‌کشی اسرائیل در غزه، به همه شش تدبیر صادرشده از سوی دادگاه رأی مخالف داد و در ژوئیه ۲۰۲۴، او بار دیگر تنها مخالف بود؛ زمانی که یک هیئت ۱۵ نفره قضات اعلام کرد اشغال چند دهه‌ای سرزمین‌های فلسطینی توسط اسرائیل «غیرقانونی» است.

