گزارشی عبری درباره شکست ارتش اشغالگر و انقلاب آرام "ایال زامیر"

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه عبری معاریو گزارش داد که «انقلاب آرام رئیس ستاد ارتش اشغالگر در حال انجام است».

به ادعای معاریو، هر چقدر هم که ارتش اشغالگر «در غزه، ایران و کرانه باختری قوی و سرسخت به نظر برسد»، اما در پایگاه‌های آموزشی خود برای موج گرما آماده نشده است.

در این گزارش آمده است که «ارتش اسرائیل در روزهای اخیر دستخوش یک انقلاب آرام بوده است»، با توجه به اینکه «پس از سال‌ها کاهش منابع و نیروی انسانی در واحدهای میدانی سنتی - نیروی زرهی، مهندسی رزمی، حفاظت مرزی، تیپ‌های پیاده نظام، اطلاعات میدانی، تیپ نجات، فرماندهی جبهه داخلی و سایر واحدها - جنگ «شمشیرهای آهنین» (جنگ غزه) این درک را به ارتش اسرائیل بازگرداند که یک ارتش قوی که در جنگ‌ها پیروز می‌شود، تنها ارتشی نیست که بر واحدهای ویژه یا واحد ۸۲۰۰، واحدهای سایبری و فناوری یا فقط بر نیروی هوایی بنا شده باشد.»

در این گزارش عنوان شده است که «این واحدها، هر چقدر هم که خوب باشند، پوسته‌ای مکمل برای عملیات نظامی اصلی هستند. ارتش به مورچه‌های سخت‌کوش که ارتش را حمل می‌کنند نیاز دارد: چتربازان، تیپ‌های پیاده‌نظام، تیپ‌های زرهی و توپخانه، همراه با تیپ‌های مهندسی و اطلاعات میدانی که روال جنگی را در تمام جبهه‌ها مدیریت می‌کنند: از مرزهای لبنان و سوریه گرفته تا کرانه باختری و البته نبرد جاری در نوار غزه که تقریباً دو سال است ادامه دارد.»

این گزارش می‌افزاید: «پس از آنکه گردان‌ها و تیپ‌های نیروی زمینی در دو دهه گذشته تعطیل شدند، ارتش اسرائیل اکنون متوجه شده است که نیروی زمینی باید به مرکز توجه ارتش بازگردد.»

این گزارش اشاره کرد که «در یک فرآیند شتاب‌زده، ارتش در حال افزایش و حتی دو برابر کردن صفوف در سیستم میدانی است، با هدف افزایش تعداد واحدها و سیستم‌ها در چند دوره استخدام به گونه‌ای که به آنها اجازه دهد با چالش‌های سال‌های آینده روبه‌رو شوند: مرزهای بازگشایی شده با سوریه و لبنان، توجه به مرز با اردن و نبرد جاری در غزه.»

با این حال، در چرخه استخدام فعلی، اگرچه تعداد سربازان اعزامی به پایگاه‌های آموزشی در برخی واحدها - مانند پایگاه زرهی شیزافون، پایگاه دفاع مرزی سایریم، پایگاه مهندسی رزمی بهلاتس و پایگاه‌های آموزشی تیپ‌های پیاده نظام از تیپ‌های گولانی، ناحال، گفعاتی و کفیر - افزایش یافته یا دو برابر شده است، اما ارتش اسرائیل در واقع در ایجاد زیرساخت‌ها برای تطبیق با این افزایش موفق نبوده است.

طبق این گزارش، در اکثر پایگاه‌های آموزشی، اداره فناوری و لجستیک مجبور به یافتن راه‌حل‌های خلاقانه‌ای مانند ساختمان‌های موقت دارای تهویه مطبوع، تاسیسات چادری دارای تهویه مطبوع و موارد دیگر شده است. بنابراین، روز چهارشنبه، در دمایی که در سایه به ۵۰ درجه سانتیگراد می‌رسید، سیستم‌های الکتریکی در پایگاه سایریم و در اکثر پایگاه‌های دیگر از کار افتادند، پنل‌های برق سوختند و صدها یا حتی هزاران دستگاه تهویه مطبوع در حالی که سربازان برای مقابله با امواج گرمای غیرمعمول تلاش می‌کردند، از کار افتادند.

این گزارش اشاره کرد که «تهویه مطبوع تنها مشکل نیست. اداره فناوری و لجستیک در ساخت ساختمان‌های دائمی اضافی و تأمین زیرساخت‌های لازم برای افزایش تعداد سربازان با مشکل مواجه است. همچنین قادر به همگام شدن با سرعت جیره‌های غذایی ارائه شده به این واحدها نیست».

معاریو در گزارش خود توضیح داد که «اداره فناوری و لجستیک در مواجهه با این تغییر تنها نیست. بوروکراسی نظامی نیز به این مشکل دامن می‌زند: در ارتش اسرائیل، آنها در تلاشند تا خاخام‌های نظامی را متقاعد کنند که تعمیر خطوط برق فروریخته در سایریم یک عملیات «نجات‌بخش» است و کارگران پیمانکار باید اجازه داشته باشند در روز شنبه کار کنند.

در عین حال، آنها در متقاعد کردن واحد پزشکی نظامی برای یافتن راه‌های نوآورانه برای رساندن غذای گرم و پخته به نظامیان در مناطق آموزشی و عدم رضایت از وعده‌های غذایی سرد جنگی در صبح، ظهر و عصر، با مشکل مواجه هستند.»

این گزارش همچنین اشاره کرد که ارتش قادر به راه‌اندازی تهویه مطبوع در پایگاه سایریم یا آوردن غذای گرم گوشتی برای نظامیان در مناطق آموزشی نیست.»

«آوی اشکنازی»، خبرنگار نظامی این روزنامه، از «ایال زامیر»، رئیس ستاد، خواست تا فرماندهان را (با کوبیدن روی میز و درخواست توضیح از فرماندهان - نه اینکه چرا این اتفاق افتاده، بلکه اینکه چرا آنها برای جلوگیری از نقص فنی آماده نبودند) به چالش بکشد.

