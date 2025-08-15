۳۶ هزار زائر گیلانی در اربعین به کربلا رفتند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ هادی حق‌شناس در گفت‌وگویی با اشاره به حضور ۳۶ هزار زائر گیلانی در مراسم اربعین حسینی امسال گفت: ۳۲ موکب از استان، چه در خاک ایران و چه در عراق، با تکیه بر نذورات مردمی خدمات اسکان، پذیرایی و استراحتگاه‌های بین‌راهی را به زائران ارائه کردند.

استاندار گیلان با اشاره به حضور خود در مراسم اربعین آستانه‌اشرفیه افزود: در مجموع، حوادث اخیر در آستانه‌اشرفیه که منجر به شهادت هم استانی‌های عزیزمان از جمله یک خانواده ۱۲ نفره شد و نیز شهادت ۴۵ نفر از هم‌استانی‌ها در جنگ ۱۲ روزه، تأثیر عمیقی بر هیأت‌ها و موکب‌های گیلانی گذاشت و فضای مراسم امسال را خاص‌تر کرد.

وی با تسلیت ایام اربعین حسینی گفت: عاشورا و اربعین همواره جایگاه ویژه‌ای دارد، اما اتفاقات اخیر باعث شد شور و شعور حسینی در هیأت‌ها و مراسم استان رنگ و بوی متفاوتی پیدا کند و موکب‌ها با حضور گسترده، پیام عاشورا و اربعین را به بهترین شکل به نمایش بگذارند.

حق‌شناس با اشاره به اعزام ۳۶ هزار زائر گیلانی به کربلای معلی گفت: پیش از اعزام نیز جلسات هماهنگی مواکب برگزار شد تا خدمات‌رسانی به زائران به بهترین شکل برنامه‌ریزی شود.

استاندار گیلان با بیان اینکه بخش عمده فعالیت این مواکب از محل نذورات و کمک‌های مردمی تأمین می‌شود، گفت: دولت نیز در بخش‌هایی همچون هماهنگی، تدارکات و پشتیبانی سخت‌افزاری حداکثر حمایت ممکن را انجام داد.

وی اربعین حسینی را دارای پیام جهانی دانست و تصریح کرد: این کنگره عظیم، علاوه بر یادآوری نهضت عاشورا و مظلومیت اهل‌بیت (ع)، پیام آزادی، حریت و مقاومت در برابر ظلم را به جهان مخابره می‌کند؛ همان‌گونه که اهل‌بیت (ع) زیر بار بیعت اجباری نرفتند، ملت‌های آزاده نیز تسلیم زورگویی نخواهند شد.

حق‌شناس، با قدردانی از دستگاه‌های اجرایی، نیروهای نظامی و انتظامی، هلال‌احمر، مجموعه حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی و هوایی، دانشگاه علوم پزشکی، اورژانس، رسانه‌ها و به‌ویژه صداوسیمای مرکز گیلان در پوشش برنامه‌های اربعین، گفت: این همکاری گسترده نشان‌دهنده همدلی و همراهی مردم و مسئولان برای برگزاری شایسته این رویداد عظیم است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، یاوه‌گویی‌های اخیر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی را بی‌اساس خواند و تصریح کرد: هیچ فرد عاقل و آزادی‌خواهی باور نمی‌کند که جنایتکاری مانند نتانیاهو دلسوز مردم ایران باشد.

حق‌شناس با بیان اینکه مشکلاتی همچون آب، برق، بیکاری و مسکن در کشور وجود دارد، گفت: این کاستی‌ها با تکیه بر آگاهی و وحدت مردم قابل حل است و هرگز همسایه‌ای که دستش به خون بی‌گناهان آلوده است نمی‌تواند مدعی دلسوزی برای ملت ایران باشد.

استاندار گیلان همچنین مسئله فلسطین و رنج مردم غزه را از دغدغه‌های اصلی مسلمانان دانست و افزود: این فاجعه انسانی، جنایتی کم‌نظیر در تاریخ معاصر است که با سکوت مدعیان حقوق بشر و حمایت برخی دولت‌های غربی همراه شده است؛ اربعین امسال فرصتی بود تا پیام مظلومیت و مقاومت، فراتر از مرزهای ایران و جهان اسلام، به گوش جهانیان برسد.

