شیراز، خاستگاه علم و معنویت در نگاه آیت‌الله کریمی جهرمی

۳۰ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۳:۱۹
آیت الله کریمی جهرمی گفت: امروز نیز حوزه علمیه شیراز با تکیه بر میراث علمی گذشتگان و حضور روحانیون فاضل، امید آن می‌رود که بتواند زمینه‌ساز رشد و تربیت نسل جدیدی از علما و طلاب باشد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، آیت‌الله کریمی جهرمی در جمع علما و روحانیون شیراز به مناسبت روز جهانی مسجد، با اشاره به خاطرات دوران تحصیل خود اظهار کرد: شهر شیراز برای من جایگاه ویژه‌ای دارد، چرا که سال‌های آغازین طلبگی را در مدارس علمیه آقاباباخان و قوام گذراندم و از محضر علمای برجسته این دیار بهره‌مند شدم.

وی افزود: حوزه علمیه شیراز همواره خاستگاه پرورش علمای فرهیخته‌ای بوده که نقش مؤثری در تربیت طلاب و ارتقای دینداری و بصیرت مردم داشته‌اند و بنده از نزدیک شاهد آثار و برکات آنان بوده‌ام.

استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم با یادآوری بزرگان حوزه گفت: شخصیت‌هایی چون آیات عظام محلاتی و حدائق، که هر یک نمونه‌ای از تقوا و معنویت بودند و در علوم دینی سرآمد، و نیز شهید محراب آیت‌الله دستغیب که عارفی حقیقی بود و مردم از محضر ایشان بهره‌های معنوی فراوانی می‌بردند، از افتخارات این حوزه‌اند.

وی ادامه داد: امروز نیز حوزه علمیه شیراز با تکیه بر میراث علمی گذشتگان و حضور روحانیون فاضل، امید آن می‌رود که بتواند زمینه‌ساز رشد و تربیت نسل جدیدی از علما و طلاب باشد.

آیت‌الله کریمی جهرمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت روز جهانی مسجد گفت: مسجد در جامعه اسلامی، مرکز تعالی و رشد است و باید جایگاه والای آن به‌درستی تبیین شود تا امکان بهره‌برداری هرچه بهتر از ظرفیت‌های آن فراهم گردد.

ایشان افزود: در فرهنگ اسلامی، مسجد محل بندگی و تقرب به ذات اقدس الهی است و بندگان در هر لحظه می‌توانند با حضور در آن به راز و نیاز با پروردگار بپردازند. همچنین اقامه نماز جماعت در مسجد، برکات فراوانی در ایجاد همدلی و انسجام میان مؤمنین دارد.

وی تأکید کرد: مساجد علاوه بر نقش عبادی، می‌توانند همچون دانشگاهی معنوی، زمینه‌ساز رشد معرفتی و دینی اقشار مختلف جامعه باشند.

آیت‌الله کریمی جهرمی با اشاره به نقش ائمه جماعات و مسئولان مساجد گفت: باید برای جذب نسل جوان به مساجد برنامه‌ریزی شود. اگر رفتار متولیان مسجد با آموزه‌های اخلاق اسلامی فاصله داشته باشد، این امر موجب کاهش حضور جوانان و کم‌رنگ شدن علاقه‌مندی آنان خواهد شد.

ایشان یادآور شد: امام جماعت باید پیش از هر چیز، خود را از نظر اخلاقی و تهذیبی بسازد؛ چرا که کسی که با نفس خود مبارزه کرده و اخلاق فاضله را در وجود خود نهادینه کرده باشد، می‌تواند دل‌های مردم را به مسجد جذب کند.

در پایان، آیت‌الله کریمی جهرمی خاطرنشان کرد: امام جماعت باید نسبت به شبهات روز آگاه باشد و تسلط کامل بر احکام شرعی داشته باشد تا بتواند مردم را به‌درستی در مسیر عمل به شریعت هدایت کند.

