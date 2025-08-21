به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، آیت الله سید علی اصغر دستغیب در مراسم روز جهانی مساجد که در مدرسه علمیه امام کاظم(ع) شیراز برگزار شد، وجود عالمان دین را از بزرگ‌ترین نعمت‌های الهی برشمرد و اظهار داشت: حضور عالم ربانی، آیت‌الله کریمی جهرمی در شیراز نعمتی بزرگ است که موجب نزول برکات الهی خواهد شد.

وی با تأکید بر جایگاه معنوی علما افزود: تکریم عالمان دین به‌عنوان راهنمایان جامعه، توصیه‌ای قرآنی و سنتی حسنه در میان حوزویان است و توجه به نصایح آنان، وظیفه‌ای الهی به شمار می‌رود.

رئیس جامعه روحانیت شیراز با اشاره به تلاش دشمنان اسلام برای ایجاد فاصله میان مردم و روحانیت تصریح کرد: علما باید نسبت به این توطئه‌ها هوشیار باشند و در شرایطی که جامعه دچار تشتت می‌شود، نقش راهبری خود را به‌درستی ایفا کنند.

وی ادامه داد: نخستین گام در مسیر هدایت جامعه، ایجاد وحدت میان علماست؛ به‌ویژه کسانی که نقش الگویی دارند. اگر خواهان جامعه‌ای منسجم و متحد هستیم، باید ابتدا وحدت را در میان خودمان برقرار کنیم.

مسئول مدرسه علمیه رضویه شیراز با یادآوری فرمایش امام راحل گفت: «اگر روحانیون با یکدیگر متحد باشند، همه طبقات جامعه نیز وحدت خواهند داشت»؛ این یعنی اختلاف در میان روحانیت، به سایر بخش‌های جامعه سرایت خواهد کرد.

وی همچنین نسبت به هجمه‌ها علیه شخصیت‌های حوزوی هشدار داد و تأکید کرد: در برابر تخریب چهره‌های علمی و ترور شخصیت علما نباید بی‌تفاوت بود؛ بلکه باید با موضع‌گیری مناسب از آنان حمایت کرد.

آیت‌الله دستغیب در پایان با اشاره به سیره علمای گذشته خاطرنشان کرد: علما همواره نسبت به یکدیگر مراقب بودند؛ چنان‌که آیت‌الله محلاتی هنگام اطلاع از دستگیری شهید دستغیب توسط ساواک، به‌شدت متأثر شد. این نمونه‌ای از وحدت و همدلی میان علماست که باید حفظ و تقویت شود.

.....................

پایان پیام