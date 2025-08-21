به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حجت الاسلام والمسلمین دژکام نماینده ولی فقیه در مراسم تجلیل از دانش آموختگان مجتمع بین الملل حوزه علمیه فارس گفت که فعالیت‌های این مجتمع، صرفاً محدود به آموزش زبان نیست، بلکه هدف اصلی تربیت نیروهای فرهنگی اثرگذار در سطح جهانی است.

وی با تأکید بر نقش مهم زبان‌آموزان در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی افزود: طلابی که به زبان‌های خارجی مسلط هستند، تاکنون دستاوردهای ارزشمندی ارائه داده‌اند و باید بدانند که مسئولیتی فراتر از یادگیری زبان بر دوش دارند.

حجت الاسلام والمسلمین دژکام همچنین با اشاره به اهمیت استمرار در علم‌آموزی اظهار داشت: علمی که بدون تکرار و تمرین رها شود، از ذهن فراموش می‌شود. بنابراین، تثبیت دانش نیازمند مباحثه و مرور مداوم است.

نماینده ولی فقیه در فارس در پایان خاطرنشان کرد: مجتمع بین‌الملل باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، گام‌های مؤثری در مسیر تبدیل شیراز به «جهان‌شهر جهان اسلام» و قطب فکری و هنری دنیای اسلام بردارد.

