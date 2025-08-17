حضور پرشور مسلمانان سنگالی در مراسم سوگواری اربعین حسینی + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به مناسبت سالگرد اربعین امام حسین (علیه السلام) و شهدای کربلا، انجمن سفینة النجاة با هدف نشر معارف اهل بیت (علیهم السلام) در سنگال، مجلس سوگواری را در شهرک تیواون‌پل در حومه داکار برگزار کرد.

در این برنامه که با تلاوت قرآن کریم توسط استاد شیخ محمد غی آغاز شد، پس از قرائت زیارت اربعین توسط شیخ علی غی، نخستین سخنران مراسم شیخ مرتضی غی، بیاناتی با موضوع «دلایل شهادت امام حسین (علیه السلام)» ارائه نمود.

در ادامه خانم فایول سار، رئیس بخش زنان انجمن، نیز درباره نقش زنان در احیای شعائر اسلام و اهل بیت (علیهم السلام) سخنرانی کرد.

این آیین با دعای پایانی از سوی شیخ امام عبدالرحمن حسن باه به پایان رسید.

