به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیعیان و محبان اهل بیت علیهم السلام در جنوب سنگال مراسم قرائت زیارت اربعین برگزار کردند

در این آیین معنوی که در مسجد پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله و سلم) برگزار گردید، پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم توسط ابراهیم مُنی، شیخ محمد کبه قسام در سخنانی به بیان اهمیت بزرگداشت اربعین حسینی پرداخت.

قرائت زیارت اربعین توسط شیخ داوود دارمی از دیگر بخش‌های این مراسم بود.

در پایان این آیین، عزاداران شهیدان کربلا از سفره متبرک اطعام سیدالشهدا بهره‌مند شدند.

