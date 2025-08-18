به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یکی از علمای هندوستان در حاشیه حضور در مراسم زیارت اربعین حسینی در کربلای معلی در گفت‌وگو با خبرنگار ابنا درباره جایگاه اربعین گفت: خداوند در داستان حضرت موسی می‌فرماید: «فَتَمَّ مِیقاتُ رَبِّهِ أَرْبَعینَ لَیْلَةً»، زمان و مکان ملاقات با پروردگار چهل روز تعیین شد.

سید سبط حیدر زیدی ادامه داد: این ظرف زمانی در قرآن چندین جا آمده است و ظرفیت اربعین در سرشت و فطرت انسان تاثیر زیادی دارد. اهل عرفان و تصوف، چلّه دارند و پیامبر(ص) فرمود: کسی که چهل حدیث حفظ کند روز قیامت فقیه مبعوث می‌شود.

وی درباره اربعین حسینی را از بحث‌های عرفانی شمرد و اضافه کرد: لازم است ما در این دنیای ظاهری، آثار اربعین را داشته باشیم. از جمله آثار اربعین، وحدت مسلمین و به خصوص وحدت شیعیان است. از این رو شیعیان جهان در اربعین امام حسین(ع) در کربلا جمع می‌شوند و پیام بزرگ وحدت را برای جهانیان، استکبار و ظالمان، می‌رسانند. همچنین با اربعین، پیام امام حسین(ع) که مقابله با ظلم و استکبار است، به جهانیان می رسد.

این عالم هندوستانی درباره برکات اربعین گفت: هر چقدر شیعیان در اربعین دور هم جمع می‌شوند، لرزه‌ای است برای اندام استکبار جهانی، تمام ظالمان، آمریکا و اسرائیل می‌افتد. پیام امام حسین(ع) مقابله با ظلم یزید و بنی‌امیه بود. لذا در روز اربعین پیام نهضت حسینی به تمام جهانیان و مستکبران می‌رسد.

وی ادامه داد: در این راه ما مثل امام حسین(ع) حاضریم جان و سر خود را فدا کنیم. چون هدف امام حسین(ع) هدف مقدسی است و همه باید حول آن متحد شویم. در مرحله بعدی کل مسلمانان و کسانی که اربعین و زیارت را قبول دارند، باید متحد شوند. راه حل و راه نجات مسلمانان، جمع شدن در اربعین است. اگر همه‌ی مسلمانان جهان بر محور پیام امام حسین(ع) و اربعین جمع شوند جهان منقلب می‌شود و همه در مقابل استکبار و ظلم می‌ایستند.

سید سبط حیدر زیدی در پایان تأکید کرد: اگر همه ما بر اساس روش، هدف و مقصد امام حسین(ع) جلو برویم ظهور حضرت حجت(عج) نزدیک‌تر خواهد شد و به آن مقصد از مسیر اربعین زودتر و نزدیک‌تر خواهیم رسید.

