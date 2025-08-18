واکنش الازهر به توهم تشکیل «اسرائیل بزرگ»

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ موسسه الأزهر مصر اظهارات بنیامین نتانیاهو نخستوزیر رژیم صهیونیستی را درباره «اسرائیل بزرگ» محکوم و این گونه سخنان را «توهم» و «سخنان تحریک آمیز» توصیف کرد.
به گزارش عربی ۲۱، این موسسه در بیانیهای که در پیامرسان ایکس منتشر شد اعلام کرد، الازهر با تندترین عبارات، سخنان تحریک آمیز و غیرقابل قبول مسئولان رژیم اشغالگر درباره توهم «اسرائیل بزرگ» را محکوم میکند. این گونه سخنان بازتاب ذهنیت ریشهدار اشغالگرانه است.
الازهر تاکید کرد، این گونه سخنان، چشمداشتها و نیات افراطی اشغالگران را برای سیطره بر ثروت کشورهای منطقه و بلعیدن باقیمانده فلسطین، اثبات میکند.
الازهر در این بیانیه خاطرنشان کرد، این توهمات سیاسی، واقعیت را تغییر نخواهد داد و چیزی جز قلدری و تلاش برای منحرف کردن نگاهها از جنایات و کشتار و نسل کشی نیست که اشغالگران در غزه مرتکب میشوند تا فلسطین را از نقشه جهان پاک کنند. همچنین این توهمات، به اشغالگران برای سیطره بر حتی یک وجب از خاک فلسطین مشروعیت نخواهد داد. فلسطین سرزمینی صرفا عربی- اسلامی است که مخدوش کردن آن و تغییر دادن واقعیت مربوط به آن آسان نیست.
موسسه الازهر با اعلام مخالفت قاطع با روایتهای دینی افراطی که اشغالگران هر چند وقت یکبار برای آزمودن جدی بودن کشورها و ملت های منطقه بیان میکنند، از امت عربی و اسلامی خواست در برابر این قلدری که یکپارچگی کشورها و ثبات منطقه را تهدید میکند، متحد شوند.
هفته گذشته نتانیاهو در مصاحبهای تلویزیونی گفت احساس میکند ماموریتی تاریخی و معنوی دارد و با دیدگاه «اسرائیل بزرگ» مرتبط است.
