به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست خبری مهندس مهدی نظرزاده، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم، روز یکشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۴ در سالن جلسات این شرکت برگزار شد. در این نشست که پس از چند هفته تأخیر به دلیل جنگ ۱۲ روزه و اتفاقات دیگر برگزار شد، گزارش کاملی از وضعیت تأمین و کیفیت آب، پروژه‌های جاری عمرانی و فاضلاب، روند مصرف و تعرفه‌ها ارائه شد و هم‌چنین پوستر جشنواره رسانه‌ای «روایت آب» با شعار «آب، زندگی، آبادانی» رونمایی گردید.

به گزارش خبرنگار ابنا، در ابتدای جلسه، مهندس نظرزاده با یادآوری دلایل تأخیر چندباره نشست افزود که افزایش بی‌سابقه دمای هوا و رشد مصرف آب در تابستان امسال ضرورت اطلاع‌رسانی رسانه‌ای در خصوص صرفه‌جویی و مدیریت منابع آبی را دوچندان کرده است. وی برنامه‌ریزی جلسه را در چهار بخشِ گزارش مدیرعامل، رونمایی از پوستر جشنواره «روایت آب»، ارائه معاون مشترکین در خصوص نحوه محاسبه تعرفه‌ها و پرسش و پاسخ اعلام کرد.

گزارش مدیرعامل آبفا قم درباره منابع و شبکه انتقال

مهندس نظرزاده با اشاره به ۱۸۱ میلیون مترمکعب آب انتقالی از سرشاخه‌های دز، یادآور شد که از این حجم، ۱۴۴ میلیون مترمکعب سهم قم است اما به دلیل ناتمام‌ماندن پروژه «علاج‌بخشی آب منطقه قم» و محدودیت ظرفیت تونل انتقال، همواره مقداری از آب به سد دز بازمی‌گردد. او تأکید کرد که به‌زودی با تکمیل سازه‌های اصلاحی و بهره‌برداری از پروژه‌های جدید، می‌توان شاهد تأمین کامل سهم استان بود. کیفیت آب شرب شهروندان، در شرایط فعلی با مخلوطی از آب سرشاخه و چاه‌های استان از بابت استانداردهای شوری، نزدیک به خوب نگه‌داشته شده است، اما در صورت تداوم خشکسالی، کیفیت منطقه‌ای متفاوت خواهد شد.

پروژه‌های فاضلاب و پوشش خدمات

مدیرعامل آبفا از وضعیت ۴۲ درصدی پوشش شبکه فاضلاب شهری و عقب‌ماندگی ۱۲ ساله این بخش سخن گفت و اجرای طرح چهارساله افزایش پوشش تا ۷۰ درصد را با همکاری استانداری و شهرداری ضروری دانست. وی از آغاز چهار پروژه خط انتقال و شبکه‌گذاری در مناطق اولویت‌دار شهر (انسجام، غدیر، فردوسی و میدان نماز) خبر داد و یادآور شد که دو تصفیه‌خانه جدید نیز تا پایان برنامه چهارساله به بهره‌برداری خواهد رسید.

پساب دستگاه‌های آب‌شیرین‌کن خانگی

در این نشست خبری، یکی از راهکارهای مهم کاهش بحران کم‌آبی، جمع‌آوری و استفاده بهینه از پساب دستگاه‌های آب‌شیرین‌کن خانگی عنوان شد. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب قم با اشاره به حجم قابل‌توجه آب دورریز این دستگاه‌ها، بر لزوم ساماندهی و هدایت این پساب‌ها برای مصارف غیرشرب مانند آبیاری فضای سبز تأکید کرد. وی پیشنهاد داد شهروندان با نصب سامانه‌های ساده ذخیره‌سازی، از این پساب‌ها به شکل مفیدتری استفاده کنند تا هم در مصرف آب صرفه‌جویی شود و هم از ورود بی‌هدف پساب به شبکه فاضلاب شهری جلوگیری شود.

جمع‌آوری آب باران از بام منازل

مدیرعامل آبفا قم همچنین با اشاره به نقش بارندگی‌های محدود در تأمین بخشی از نیاز آبی، از جمع‌آوری آب باران به عنوان یکی دیگر از راهکارهای مکمل یاد کرد. وی گفت که با نصب مخازن ذخیره در بام یا حیاط منازل، می‌توان آب باران را ذخیره‌سازی و برای مصارف غیرشرب مانند شست‌وشوی حیاط، خودرو یا آبیاری گیاهان استفاده کرد. این اقدام هم موجب کاهش فشار بر منابع آب شرب می‌شود و هم در شرایط خشکسالی، منبع جایگزین مناسبی برای نیازهای ثانویه خواهد بود.

رونمایی از جشنواره رسانه‌ای «روایت آب»

در ادامه، پوستر جشنواره «روایت آب» با شعار «آب، زندگی، آبادانی» رونمایی شد. این رویداد فرهنگی از مرداد ۱۴۰۴ آغاز شده و تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴ پذیرای آثار خبرنگاران، فعالان رسانه‌های دیجیتال و عکاسان خواهد بود. محورهای جشنواره شامل «مدیریت مصرف آب»، «بازچرخانی و استفاده از پساب»، «تأثیر تغییرات اقلیمی بر منابع آبی» و «نقش رسانه در حکمرانی و فرهنگ‌سازی مصرف» است. مراسم اختتامیه و اهدای جوایز فروردین ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

تشریح تعرفه‌ها توسط معاون مشترکین

پیرحاجتی، معاون مشترکین شرکت آبفا قم، در بخش بعدی به نحوه محاسبه صورت‌حساب آب‌بها پرداخت. وی توضیح داد که مصرف خانگی مطابق الگوی مشخص‌شده (۱۲ تا ۱۵ متر مکعب در ماه بسته به شهرهای استان) در دو پله تعرفه‌ای محاسبه می‌شود و آبونمان ثابت نیز برای پایداری شبکه دریافت می‌شود. در کاربری‌های غیرخانگی تعرفه‌ها بر اساس ظرفیت قراردادی و نرخ آب آزاد طراحی شده است. وی به سؤالات متداول شهروندان درباره تفاوت نرخ واقعی و تعرفه پرداختی پاسخ داد.

نشست با تأکید مدیرعامل آبفا بر لزوم همراهی رسانه‌ها برای ارتقای فرهنگ مصرف بهینه و پایداری منابع آبی استان پایان یافت.

