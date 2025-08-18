به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دولت اردن امروز جزئیات برنامه خدمت وظیفه سربازی را که دیروز توسط حسین بن عبدالله دوم ولیعهد این کشور اعلام شده بود، منتشر کرد.

این طرح در مرحله نخست شامل آموزش نظامی برای ۶ هزار جوان و در مرحله دوم برای ۱۰ هزار جوان خواهد بود. برنامه در قالب سه دوره برگزار می‌شود که هر کدام همانند الگوی پیشین خدمت وظیفه سربازی در اردن، ۳ ماه به طول می‌انجامد. نخستین دوره در اول فوریه ۲۰۲۶ آغاز خواهد شد.

این برنامه ۶ هزار جوان اردنی متولد سال ۲۰۰۷ را هدف قرار می‌دهد که تا اول ژانویه ۲۰۲۶ به سن ۱۸ سالگی رسیده باشند. این افراد در سه گروه دو هزار نفری تقسیم می‌شوند و انتخاب آنها به‌صورت الکترونیکی و از طریق قرعه‌کشی آماری بی‌طرفانه انجام خواهد شد؛ به نحوی که توزیع جمعیتی میان استان‌ها نیز رعایت شود.

«محمد المومنی» سخنگوی دولت اردن اعلام کرد: دلایل اصلاحات مورد نیاز در قانون خدمت وظیفه سربازی و خدمت ذخیره در جلسه آینده هیئت وزیران بررسی و سپس برای طی مراحل قانونی به پارلمان ارائه خواهد شد.

وی افزود: برنامه شامل دو مسیر اصلی است: مسیر نظامی که بخش عمده آموزش‌ها را دربر می‌گیرد و مسیر دانشی – نظری که توسط متخصصان غیرنظامی در حوزه‌های علمی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ارائه می‌شود. این ترکیب، پیوند میان آموزش نظامی و توانمندسازی فکری را تضمین می‌کند.

المومنی تأکید کرد: کسانی که به خدمت وظیفه سربازی، فراخوانده شوند و از انجام آن سر باز زنند، مطابق قانون با مجازات حبس از سه ماه تا یک سال روبه‌رو خواهند شد و پس از آن همچنان موظف به گذراندن خدمت خواهند بود.

این تصمیم دولت اردن تنها چند روز پس از اظهارات بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، درباره پروژه «اسرائیل بزرگ» اتخاذ می‌شود؛ اظهاراتی که با محکومیت رسمی اردن همراه بود

