به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه صهیونیستی آی ۲۴ نیوز فاش کرد، شماری از صهیونیست‌های تندرو با هدف شهرکسازی به ارتفاعات جولان اشغالی سوریه یورش بردند.

به نقل از رسانه صهیونیستی آی‌۲۴ نیوز، شماری از صهیونیست‌های تندرو روز گذشته با سوءاستفاده از آشفتگی سوریه به ارتفاعات جولانی اشغالی یورش بردند تا شهرک جدیدی به نام «نووه باشان» تأسیس کنند.

آنها از ارتش رژیم صهیونیستی درخواست کردند که برای مدت طولانی در این منطقه بمانند و برای تأسیس شهرک جدید اقدام نمایند.

این صهیونیست‌ها که خود را «پیشگامان باشان» می‌نامند، مدعی شدند که این تصمیم بدون هیچ گونه حمایتی انجام شده است؛ اما ممکن است در آینده بتوانند در طول شهرک‌سازی در منطقه باشان، حمایت‌های دولت اشغالگر را جلب کنند.

یکی از اعضای جنبش «پیشگامان باشان» در مصاحبه با شبکه هفت رژیم صهیونیستی مدعی شد که از منظر امنیتی، ورود به شهرک‌هایی که ارتش اسرائیل در آینده کنترل آنها را در دست خواهد داشت، درست است.

در همین ارتباط، دفتر سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی با تأیید این خبر مدعی شد که نظامیان اسرائیلی آنها را بازداشت کردند و به فلسطین اشغالی منتقل کردند. ارتش تأکید کرد که این اقدام جان نظامیان صهیونیستی را به خطر می‌اندازد.

این در حالی است که عضو جنبش پیشگامان باشان در گفتگوی با کانال هفت با ادعای اینکه این منطقه متعلق به یهودیان است، اذعان کرد که نظامیان صهیونیستی مرز را کامل باز گذاشته بودند و از اعضای این جنبش به خاطر این اقدام استقبال کردند.

این اقدام صهیونیست‌ها در حالی صورت می‌گیرد که «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی سال گذشته تنها چند روز پس از سقوط دولت «بشار اسد»، رئیس جمهور سابق سوریه، فروپاشی توافق «انفصال» سوریه و رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۷۴ در منطقه جولان را اعلام کرد و دستور داد منطقه حائل در جولان اشغالی تحت کنترل صهیونیست‌ها درآید.

کابینه رژیم صهیونیستی نیز پس از این تصمیم با هدف کنترل بخشهایی از سوریه با شهرک‌سازی در ارتفاعات جولان اشغالی این کشور موافقت کرد.

دفنر نخست‌وزیری در این باره اعلام کرد: تقویت شهرک‌سازی در جولان اشغالی به معنای تقویت اسرائیل است که در این دوره بسیار مهم است.

با این حال، کشورهای مختلف و نهادهای بین المللی این اقدام اشغالگران را محکوم و آن را نقض قوانین بین المللی عنوان کردند.

