به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یک گزارش اسرائیلی تأکید کرده است که نیازهای امنیتی رژیم صهیونیستی در شمال فلسطین اشغالی، امکان خروج از لبنان و سوریه را منتفی میکند و حضور نیروهای نظامی اسرائیل در سوریه را موضعی امنیتی ضروری و بلندمدت دانسته است.
براساس گزارش وبسایت پژوهشی «ألما» اسرائیل، باقی ماندن پایگاههای نظامی رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه، یک برگ مذاکره موقت نیست، بلکه یک رویکرد امنیتی پایدار است که شرایط میدانی و سیاسی پیچیده آن را تحمیل میکند.
این گزارش میافزاید که حکومت جولانی به ریاست احمد الشرع در پی بازگرداندن حاکمیت دولت مرکزی بر سراسر خاک سوریه است؛ هدفی که بهطور مستقیم با خواستههای امنیتی اسرائیل مبنی بر ایجاد یک منطقه حائل گسترده و خلع سلاح شده در جنوب سوریه ــ شامل مناطق جنوب دمشق ــ در تضاد است.
«ألما» میگوید این مطالبات اسرائیل پس از آن تقویت شد که ارتش حکومت جولانی، گروههای مسلحی را که شامل جنگجویان جهادی سابق بودند، در خود جای داد؛ افرادی که در ماههای مارس و ژوئیه گذشته در سواحل سوریه و استان سویداء مرتکب تخلفات شدند.
این گزارش تأکید میکند که استقرار ارتش اسرائیل در پنج پایگاه واقع در جنوب لبنان و ۹ پایگاه داخل خاک سوریه ــ در امتداد خط جداسازی نیروها مصوب سال ۱۹۷۴ ــ بیانگر یک سیاست دفاعی دائمی است که ناشی از واقعیتی دیپلماتیک و غیرقابل حل بهویژه با توجه به عدم تمایل حکومت جولانی در سوریه برای اجرای شروط اسرائیل جهت عقبنشینی از هر دو جبهه شمالی است.
این مرکز پژوهشی نتیجه میگیرد که هر مسیر دیپلماتیکی که این اختلاف اساسی را نادیده بگیرد، محکوم به شکست است و دکترین امنیتی جدید اسرائیل با رد رویکرد مهار یا خرید آرامش، اولویت اصلی خود را نابودی توانمندیهای سوریه قرار داده است.
پیشتر رسانههای اسرائیلی گزارش دادند که تلآویو پیامی به حکومت جولانی ارسال کرده و از آن خواسته است تا بهجای ارتش، نیروهای امنیت داخلی را در جنوب سوریه مستقر کند؛ مشروط بر اینکه این نیروها از عناصر دروزی وابسته به وزارت کشور سوریه تشکیل شده باشند.
