استان سویداء سوریه در محاصره حکومت جولانی/ گرسنگی و تشنگی، مردم را به زانو درآورده است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هم‌زمان با ادامه محاصره‌ی استان سویداء سوریه از سوی گروه‌هایی که وابسته یا مرتبط با حکومت جولانی در این منطقه هستند، مردم این استان با شرایط انسانی دشواری دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ شرایطی که هر روز وخیم‌تر می‌شود، آن هم در سایه‌ی کمک‌های محدود و قطره‌چکانی که اجازه‌ی ورود پیدا می‌کند.

در حال حاضر، بحران نان در استان سویداء سوریه شدت گرفته است؛ چرا که بیش از دو سوم نانوایی‌های این استان به دلیل نبود آرد از کار افتاده‌اند. همچنین کمبود فزاینده‌ای در مواد غذایی و اقلام معیشتی در سویداء مشاهده می‌شود، زیرا بیشتر انبارها در جریان حملات گروه‌های وابسته به حکومت جولانی، مورد سرقت و تخریب قرار گرفته‌اند. این حملات علیه استانی صورت گرفته که اکثریت جمعیت آن را جامعه‌ی دروزی تشکیل می‌دهد.

در کنار بحران غذا، کمبود شدید آب آشامیدنی نیز زندگی مردم سویداء را فلج کرده است. به گفته‌ی مؤسسه‌ی آب‌رسانی این استان، سویداء دچار فلج کامل شده، زیرا ۷۵ درصد منابع آبی آن از کار افتاده‌اند و ایستگاه‌های اصلی تأمین آب از مدار خارج شده‌اند. در بیانیه‌ی مؤسسه‌ی آب‌رسانی سویداء آمده است: ما اکنون فقط می‌توانیم به صورت اضطراری و با امکانات محدود موجود، منابع آبی برای شهروندان فراهم کنیم. یکی از راه‌حل‌ها، نصب مخازن آب در محله‌ها و پر کردن آن‌ها توسط تانکرها برای توزیع آب به اهالی است.

در عرصه‌ی سلامت، زیرساخت بهداشت و درمان استان سویداء به‌ویژه به دلیل کمبود تجهیزات پزشکی و دارو در آستانه‌ی فروپاشی کامل قرار دارد. از سوی دیگر، به دلیل محاصره‌ی شدید و ترس از اقدامات تلافی‌جویانه، امکان انتقال بیماران اورژانسی به خارج از این استان، عملاً غیرممکن شده و جان هزاران نفر از بیماران سویداء از جمله بیماران سرطانی که با کمبود شدید دارو مواجه‌اند، در خطر است. این در حالی است که وعده‌های متعددی برای تأمین دارو داده شده اما به گفته‌ی منابع پزشکی در استان سویداء، این وعده‌ها هنوز محقق نشده‌اند.

در چنین شرایطی، نفوذ اسرائیل در استان سویداء سوریه به طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. تل‌آویو توانسته از بحران و حمله‌ای که به این استان وارد شد، بهره‌برداری کرده و چیزی شبیه به اداره‌ی خودمختار از طریق واگذاری اداره‌ی امور به گروه‌های محلی دروزی برقرار کند. تداوم این محاصره، نفوذ اسرائیل را بیشتر تثبیت کرده و این استان جنوبی سوریه را بیش از پیش در دامن تل‌آویو قرار داده است.

