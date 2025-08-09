نفوذ گسترده نیروهای اسرائیلی به روستاهای جنوب سوریه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک گشت نظامی ارتش اسرائیل متشکل از چند خودروی نظامی وارد روستای رویحینه در حومه قنیطره در جنوب سوریه شد.

پنج خودروی نظامی اسرائیلی نیز به روستای الرفید در حومه جنوبی قنیطره نفوذ کردند. این تحرک همزمان با ورود نیروهای اشغالگر به شهرک کودنا بود، جایی که ارتش اسرائیل اقدام به بازرسی منازل اهالی سوری کرد

۱۰ خودروی شاسی‌بلند حامل نیروهای اسرائیلی خک یک ایست بازرسی در نزدیکی خط آتش‌بس با جولان اشغالی سوریه در محلی موسوم به «سرایا السوس» ایجاد کردند.

همچنین گزارش شد که نیروهای اسرائیلی روستای بریقَه در حومه جنوبی قنیطره را نیز مورد یورش قرار دادند.

روز جمعه، ارتش اسرائیل با یک پهپاد، مقر امنیت داخلی در استان قنیطره در جنوب سوریه را هدف قرار داد.

ارتش اسرائیل از هفت ماه پیش، کوه «جبل‌الشیخ» سوریه را که دورترین نقطه از مرزهای این رژیم محسوب می‌شود، در اشغال دارد. همچنین یک نوار امنیتی به عرض ۱۵ کیلومتر را در برخی مناطق جنوب سوریه اشغال کرده و بر بیش از ۴۰ هزار شهروند سوری در منطقه حائل تحت اشغال کنترل دارد.

از زمان سقوط حکومت بشار اسد در هشتم دسامبر سال گذشته، ارتش اسرائیل بارها به خاک سوریه نفوذ کرده و با حملات هوایی، تعدادی از غیرنظامیان را کشته و مواضع، خودروها، تجهیزات و مهمات ارتش سوریه را منهدم کرده است.

