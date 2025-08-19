به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در ادامه جنایات رژیم صهیونیستی علیه خبرنگاران و خانوادههای آنان، «اسلام الکومی» خبرنگار فلسطینی به همراه فرزندش، بر اثر حمله توپخانهای ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی به محله الصبره در جنوب شهر غزه به شهادت رسید.
اسلام الکومی از خبرنگاران باسابقه فلسطین بود که سالها پیش فعالیت رسانهای خود را در روزنامه «الرسالة» آغاز کرد و از همان زمان به پوشش اخبار مقاومت و مسائل انسانی مردم غزه پرداخت.
شهادت او بار دیگر نشان داد که خبرنگاران در غزه بهای سنگینی برای انتقال واقعیتها به جهان میپردازند؛ راهی که با خون و ایثار ادامه یافته است.
رژیم صهیونیستی از آغاز جنگ نسلکشی علیه غزه بارها خبرنگاران فلسطینی را به منظور خاموش کردن صدای حقیقت و جلوگیری از برملا شدن واقعیت جنایات خود، مستقیما هدف قرار داد که در این جنایات تاکنون بیش از ۲۴۰ خبرنگار فلسطینی به شهادت رسیدند.
