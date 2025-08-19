به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دیده بان «عراق سبز» اعلام کرد که شش کانون اصلی در عراق منشأ طوفان‌های گرد و غبار و شن هستند و پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده به دلیل خشکسالی، بر شدت این طوفان‌ها افزوده شود.

این نهاد مدنی توضیح داد که این کانون‌ها در مناطق مرکزی، غربی و جنوبی عراق قرار دارند و بیشتر آنها در استان‌های جنوبی این کشور، متمرکز شده‌اند.

براساس مطالعات بین‌المللی، این کانون‌ها نتیجه بیابان‌زایی و فرسایش گسترده زمین در این مناطق هستند؛ پدیده‌ای که پیامدهای آن به کشورهای همسایه از جمله کویت، عربستان سعودی، قطر، امارات، ترکیه و ایران نیز سرایت کرده است.

دیده بان «عراق سبز» همچنین از همکاری مشترک عراق و کویت برای اجرای پروژه‌ای در جنوب عراق به‌منظور مهار تپه‌های شنی و کاهش اثرات طوفان‌های گرد و غبار خبر داد. افزون بر این، همکاری‌هایی با سازمان‌های بین‌المللی همچون برنامه اسکان بشر سازمان ملل (هابیتات)، اتحادیه کشورهای مشترک‌المنافع و برنامه محیط زیست سازمان ملل برای یافتن راهکارهای کاهش اثرات منفی طوفان‌های گرد و غبار در حال پیگیری است.

این نهاد هشدار داد که به‌دلیل کاهش سطح منابع آبی و تشدید خشکسالی، ماه‌های آینده شاهد افزایش چشمگیر طوفان‌های شنی و گرد و غبار در عراق خواهیم بود.

