گنبد حرارتی خاورمیانه را سوزاند/ رکورد ۸۳ ساله گرما در آستانه شکستن

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ موج گرمای بی‌سابقه همچنان بر بخش‌های وسیعی از خاورمیانه سایه انداخته و در برخی مناطق دما به رکوردهای جدید رسیده است. کارشناسان علت این پدیده را شکل‌گیری گنبد حرارتی می‌دانند و پیش‌بینی می‌کنند که شدت گرما از اوایل هفته آینده به‌تدریج کاهش یابد.

بر اساس گزارش‌های هواشناسی، میانه هفته جاری دمای هوا در عراق، مصر، اردن، فلسطین، سوریه، لبنان و شمال عربستان به شکل محسوسی افزایش خواهد یافت. علت این افزایش، حرکت توده هوای بسیار گرم به سمت منطقه عنوان شده است.

در عراق، روز یکشنبه دما در برخی مناطق جنوبی از ۵۰ درجه سانتی‌گراد عبور کرد و انتظار می‌رود تا پایان هفته به حدود ۵۲ درجه برسد. در مصر نیز سازمان هواشناسی نسبت به موج گرمای کم‌سابقه‌ای هشدار داده که از دوشنبه ۱۱ آگوست آغاز شده و تا جمعه ۱۵ آگوست ادامه دارد. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که دمای محسوس در این کشور به ۴۷ درجه و در مناطق جنوبی در سایه به ۴۹ درجه برسد.

اردن هم با یکی از شدیدترین موج‌های گرمای تاریخ خود روبه‌روست و دما در برخی مناطق بیابانی این کشور به ۴۳ درجه می‌رسد. مقام‌های محلی از شهروندان خواسته‌اند که در ساعات اوج گرما از قرار گرفتن در معرض مستقیم نور خورشید پرهیز کنند.

در سوریه، اداره کل هواشناسی هشدار داده است که دما در مناطق شرقی و شمال شرقی کشور به ۴۹ درجه نزدیک خواهد شد. فلسطین نیز هفته‌ای داغ پیش‌رو دارد و پیش‌بینی می‌شود که دمای هوا ۸ تا ۱۰ درجه بالاتر از میانگین سالانه باشد. گفته می‌شود چهارشنبه جاری می‌تواند گرم‌ترین روز از سال ۱۹۴۲ تاکنون یعنی بیشترین دما در ۸۳ سال اخیر باشد.

گنبد حرارتی چیست؟

قبه حرارتی پدیده‌ای جوی است که در آن توده هوای داغ زیر یک سامانه پرفشار قوی محبوس می‌شود و برای چند روز یا حتی هفته، در منطقه باقی می‌ماند. این «درپوش» هوایی، مانع از صعود و پراکنده‌شدن هوای گرم می‌شود و با تابش مداوم خورشید، گرما روز به روز تشدید می‌شود.

گرمایش جهانی و افزایش دمای سطح آب اقیانوس‌ها و دریاها، از عوامل مهم شکل‌گیری قبه‌های حرارتی هستند. این پدیده معمولاً در تابستان و بیشتر در مناطق قاره‌ای یا خشک رخ می‌دهد و می‌تواند باعث موج‌های گرمای شدید، خشکسالی، آتش‌سوزی جنگل‌ها، فشار بر شبکه برق، و مشکلات جدی سلامت عمومی شود.

