  1. صفحه اصلی
  2. چندرسانه‌ای
  3. فیلم مستند

مستند | بهبهان، قدمگاه هشتمین خورشید امامت

۲۸ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۹:۲۶
کد خبر: 1718472
مستند | بهبهان، قدمگاه هشتمین خورشید امامت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مستند « تا قدمگاه خورشید» روایتی تصویری از پیاده‌روی و تجمع مردم جنوب خوزستان در قدمگاه امام رضا (ع) در شهر بهبهان ارائه می‌کند. جمعی از مردم بهبهان و خوزستان هر سال در پایان ‌ماه صفر در سالروز شهادت حضرت رضا (ع) با پای پیاده به قدمگاه امام رضا (ع) در شهر بهبهان می‌آیند. قدمگاه حضرت رضا (ع) در بهبهان که راهپیمایی پیاده‌روی مردم این شهر هر ساله به سمت آن انجام می‌شود حدود ۱۴ کیلومتری شمال بهبهان و در ساحل رود مارون و در مسجد قدیمی بکان قرار دارد. قدمت این روستا به دوره ورود اسلام به خوزستان باز می‌گردد.

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha