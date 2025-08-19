به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روز یکشنبه ۱۷ اوت ۲۰۲۵، خیابان‌های مکزیکوسیتی شاهد حضور پرشور هزاران نفر از مردم، دانشجویان، هنرمندان، اعضای سندیکاها، گروه‌های مدافع حقوق حیوانات و حتی برخی مقامات دولتی در راهپیمایی «مکزیک برای فلسطین» بود. این حرکت از فرشته استقلال آغاز شد و پس از عبور از خیابان‌های اصلی مانند پاسئو دلا رفرما، خیابان خوارز و محور مرکزی لازارو کاردناس، در میدان پلازا تلاکسکواکه در مرکز تاریخی شهر به پایان رسید. هدف این راهپیمایی، حمایت از مردم فلسطین و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی بود که تحت محاصره و حملات بی‌رحمانه قرار دارند.

معترضان با در دست داشتن پرچم‌های بزرگ فلسطین و پلاکاردهایی با شعارهایی مانند «این جنگ نیست، نسل‌کشی است» و «دفاع از غزه، دفاع از بشریت است»، خواستار آتش‌بس فوری، ارسال غذا و دارو به غزه و قطع کامل روابط دیپلماتیک، اقتصادی، نظامی و آکادمیک مکزیک با اسرائیل شدند. یکی از شرکت‌کنندگان گفت: «حمایت از فلسطین، حمایت از انسانیت است. رنجی که آنها می‌کشند، فراتر از تصور ماست.»

این راهپیمایی که توسط گروه‌هایی مانند «مجمع بین‌دانشگاهی و مردمی برای فلسطین» و «جنبش جهانی برای غزه مکزیک» سازمان‌دهی شده بود، با حضور چهره‌هایی چون پاکو ایگناسیو تایبو دوم، مدیر صندوق فرهنگ اقتصادی مکزیک، همراه بود. او تأکید کرد: «فاجعه غزه شرمی برای بشریت است. مکزیک باید از قربانیان حمایت کند، نه از عاملان نسل‌کشی.»

راهپیمایان همچنین حمایت بی‌چون‌وچرای ایالات متحده از رژیم صهیونیستی را محکوم کردند. آنها معتقدند پشتیبانی نظامی، مالی و سیاسی آمریکا از اسرائیل، به‌ویژه با توجه به کشتار بیش از ۶۱ هزار غیرنظامی، از جمله ۲۶۹ روزنامه‌نگار در غزه، به تداوم این فاجعه کمک کرده است. معترضان خواستار پایان این حمایت و فشار جهانی برای رفع محاصره غزه شدند.

یکی از لحظات برجسته، توقف در مقابل همیسیکلو خوارز بود، جایی که گروه «دانشگاهیان برای فلسطین» یک روز قبل، ضد-یادمانی به نام «فلسطین: دروازه مقاومت و زندگی» نصب کرده بودند. این سازه، که به شکل سایه سرزمین فلسطین با شعار «از رود تا دریا، فلسطین پیروز خواهد شد» طراحی شده، نمادی از تعهد مکزیک به حق بازگشت فلسطینیان است. سازمان‌دهندگان قول دادند در صورت تخریب این یادمان، آن را دوباره برپا کنند.

با وجود درگیری‌های جزئی با پلیس، از جمله مصدومیت ۱۱ نفر (یک نفر به دلیل سقوط بلندگو و سه مأمور پلیس)، راهپیمایی به‌صورت مسالمت‌آمیز برگزار شد. پلیس ادعا کرد که برخی معترضان قصد اقدامات خرابکارانه داشتند و وسایلی مانند چوب‌دستی، زنجیر و مواد آتش‌زا از آنها ضبط شده، اما معترضان این اقدامات را تلاش برای سرکوب توصیف کردند. فرانسیس، یکی از فعالان، گفت: «جهان درگیر موجی از فاشیسم است. سکوت در برابر این جنایات، همدستی است.»

این راهپیمایی نه‌تنها یک اعتراض، بلکه نمادی از همبستگی جهانی بود. گروه‌ها از برنامه اعزام کشتی‌های «فلوتیلا آزادی» در ۳۱ اوت برای شکستن محاصره غزه خبر دادند و اعلام کردند شش مکزیکی در این مأموریت بشردوستانه شرکت می‌کنند. آنها تأکید کردند: «حتی یک کشتی هم اگر به غزه برسد، راه را برای دیگران باز می‌کند.»

..............................

پایان پیام/