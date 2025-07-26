به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «هادی سلیمی» مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان گیلان با اعلام برنامههای این جمعیت برای ایام اربعین ۱۴۰۴ گفت: همچون سالهای گذشته، امسال نیز تیمهای درمانی و امدادی جمعیت هلالاحمر گیلان در کشور عراق مستقر میشوند تا خدمات بهداشتی و درمانی رایگان به زائران حسینی ارائه دهند.
وی از استقرار پنج موکب درمانی در مسیرهای منتهی به نجف و کربلا خبر داد و افزود: یک درمانگاه اصلی نیز به همت جمعیت هلالاحمر گیلان در صحن حرم مطهر حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) در نجف اشرف راهاندازی خواهد شد.
سومین سال مدیریت درمانگاه نجف بهدست گیلانیها
سلیمی با اشاره به اینکه این سومین سال متوالی است که گیلان مدیریت درمانگاه نجف را عهدهدار شده، اظهار داشت: خدماتی مانند ویزیت عمومی، تزریقات، پانسمان، سرمتراپی و در صورت لزوم، ارجاع به مراکز درمانی تخصصی برای زائران به صورت رایگان انجام خواهد شد.
اعزام ۴۹ نیروی داوطلب درمانی و امدادی
مدیرعامل هلالاحمر گیلان با اشاره به تیمهای اعزامی گفت: امسال ۴۹ نفر از نیروهای داوطلب شامل پزشکان عمومی و متخصص، پرستاران، روانپزشک، مترجم و امدادگر از گیلان راهی عراق میشوند تا در قالب شیفتهای شبانهروزی به زائران خدمترسانی کنند.
به گفته وی، برای پشتیبانی بهتر از مواکب درمانی، دو دستگاه آمبولانس و یک تریلی شامل تجهیزات پزشکی و دارویی نیز از سوی این جمعیت در نظر گرفته شده است.
خدمات یکپارچه امدادی از مبدأ تا عتبات
سلیمی که مسئولیت ریاست کمیته امداد و نجات ستاد اربعین گیلان را نیز بر عهده دارد، با اشاره به وظایف این کمیته گفت: از زمان حرکت زائران از منزل تا رسیدن به شهرهای زیارتی در عراق، خدمات امدادی به صورت پیوسته و سازمانیافته ارائه خواهد شد.
او خاطرنشان کرد: سال گذشته، درمانگاه هلالاحمر گیلان در نجف بیش از ۵۷ هزار ویزیت رایگان، ۱۴ هزار تزریق و ۱۷ هزار سرمتراپی انجام داده و بیش از ۲۰۰ بیمار را به مراکز درمانی تخصصی منتقل کرده است.
از جمله نوآوریهای امسال، سلیمی به اجرای طرح «نذر شفا» اشاره کرد و گفت: در قالب این طرح ملی که برای نخستینبار در کشور اجرا میشود، پزشکان، پرستاران و سایر اعضای کادر درمانی که بهصورت انفرادی به مراسم اربعین مشرف میشوند، میتوانند با حضور در مواکب درمانی گیلان، در شیفتهای مشخص به خدمترسانی داوطلبانه بپردازند.
دعوت از پزشکان سراسر کشور برای خدمت داوطلبانه
مدیرعامل هلالاحمر گیلان با تأکید بر استقبال چشمگیر کادر درمان از سراسر کشور، گفت: پزشکان علاقهمند از استانهایی مانند خراسان و بروجرد، با تکمیل فرمهای الکترونیکی یا مراجعه حضوری به درمانگاه مستقر در نجف، میتوانند زمان حضور و نوع تخصص خود را مشخص کرده و در این حرکت معنوی سهیم شوند.
وی ادامه داد: حتی پزشکان عمومی، متخصصان و پرستارانی که تنها امکان حضور یکساعته دارند، میتوانند در این درمانگاه مشارکت کنند و با نیت شهیدان سلامت، به زائران امام حسین (ع) خدمترسانی کنند.
مشارکت داوطلبانه، تبلور معنویت در خدمت
سلیمی در پایان با اشاره به جایگاه معنوی این خدمت گفت: طرح «نذر شفا» نمادی از مشارکت داوطلبانه مردم در مسیر خدمترسانی سلامت است که با انگیزههای معنوی پیوند خورده و فرصتی است تا کادر درمان کشور نیز در کنار زائران اباعبدالله الحسین (ع)، نقش خود را ایفا کنند.
وی ضمن دعوت از همه فعالان حوزه درمان، اظهار داشت: علاقهمندان برای ثبتنام و حضور در این طرح، میتوانند با شماره ۰۹۳۵۵۹۰۷۹۶۹ تماس حاصل کنند و مراحل هماهنگی حضور خود را انجام دهند.
