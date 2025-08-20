به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سخنگوی دولت محلی استان هرات در غرب افغانستان اعلام کرد یک سانحه رانندگی مرگبار در این استان دستکم ۷۹ کشته بر جای گذاشته است که در میان قربانیان ۱۸ کودک نیز وجود دارند. در همین حال، پلیس شمار کشتهها را حدود ۵۰ نفر اعلام کرده است.
«احمدالله متقی» سخنگوی دولت محلی هرات گفت: حادثه زمانی رخ داد که یک اتوبوس حامل مهاجران افغانِ بازگرداندهشده از ایران پس از برخورد با یک کامیون و یک موتورسیکلت، دچار آتشسوزی شد.
پیشتر پلیس محلی و برخی مقامهای دولتی شمار قربانیان را بیش از ۵۰ نفر اعلام کرده بودند و گفته بودند حادثه در جاده اصلی استان هرات به دلیل سرعت زیاد و بیاحتیاطی راننده رخ داده است.
محمد یوسف سعیدی، سخنگوی استاندار هرات گفت: تمام مسافران اتوبوس مهاجرانی بودند که از مرز اسلامقلعه – گذرگاه اصلی ایران و افغانستان – وارد کشور شده بودند.
پلیس منطقه غوزارا اعلام کرد اتوبوس ابتدا با یک موتورسیکلت و سپس با کامیون حامل سوخت برخورد کرده و همین امر باعث وقوع انفجار و آتشسوزی شدید شده است. طبق گزارش پلیس، تنها سه نفر از مسافران اتوبوس زنده ماندهاند.
حوادث جادهای در افغانستان پدیدهای شایع است که دلیل آن را کیفیت پایین راهها پس از دههها جنگ، رانندگی پرخطر و نبود نظام مناسب کنترل ترافیک عنوان میکنند.
