حمله هوایی گسترده اسرائیل به پایتخت یمن/ تأکید انصارالله بر ادامه حمایت از غزه

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش اسرائیل امروز جمعه حملهای هوایی به شهر صنعاء پایتخت یمن انجام داد که در آن چندین تأسیسات غیرنظامی از جمله ایستگاه برق مرکزی حَزیز و شرکت نفت در خیابان الستین هدف قرار گرفتند.
براساس گزارش رسانههای یمنی، این حمله همچنین ساختمان امنیتی استانداری صنعاء را در مرکز پایتخت یمن هدف قرار داده و گزارشهایی از وقوع تلفات انسانی منتشر شده است.
در مقابل، رسانههای اسرائیلی مدعی شدند که هدف این حمله، یک مجتمع نظامی در نزدیکی کاخ ریاستجمهوری یمن بوده است.
«نصرالدین عامر» معاون رسانهای جنبش انصارالله یمن، اعلام کرد که سامانههای پدافند هوایی ساخت داخل توانستهاند بخش بزرگی از این حمله را دفع کرده و برخی از یگانهای مهاجم را مجبور به عقبنشینی کنند.
او تأکید کرد که حمایت نظامی از غزه تا زمان توقف کامل حملات و رفع محاصره ادامه خواهد داشت.
عامر افزود: هدفگیری یک ایستگاه سوخت در خیابانی اصلی هیچ تأثیری نخواهد داشت، بلکه تنها نشاندهنده وحشیگری و ورشکستگی اسرائیل است و موجب تشدید پاسخها خواهد شد.
«محمد الفرح» عضو دفتر سیاسی انصارالله نیز در واکنش به این حمله گفت: اسرائیل طبق معمول تأسیسات غیرنظامی را هدف قرار میدهد و بهطور عمدی به شهروندان آسیب میزند، همانطور که در غزه نیز چنین میکند.
او افزود: این حملات نشاندهنده درد و خسارتی است که اسرائیل از پهپادها و موشکهای یمنی متحمل شده و تأیید میکند که ضربات ما بهطور موفقیتآمیز به داخل سرزمینهای اشغالی رسیدهاند.
«محمد البخیتی» دیگر عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن نیز تأکید کرد که حمله اسرائیل به یمن ما را از ادامه حمایت از غزه باز نخواهد داشت، حتی اگر به بهای جانفشانی باشد.
در پی این حمله، شرکت نفت یمن اعلام کرد که اقدامات احتیاطی لازم را برای مقابله با هرگونه وضعیت اضطراری اتخاذ کرده و وضعیت تأمین سوخت در مناطق آزاد کاملاً پایدار است. این شرکت از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلف از سوی جایگاههای سوخت، همکاری لازم را داشته باشند.
همچنین، منابع آتش نشانی یمن اعلام کردند که تیمهای امدادی در حال مهار آتشسوزیهای ناشی از حمله هوایی در مناطق جنوبی و غربی صنعا هستند.
پیشتر، رسانههای اسرائیلی گزارش داده بودند که دستگاههای اطلاعاتی این رژیم در حال تهیه فهرستی گسترده از اهداف در یمن برای حملات احتمالی آینده هستند.
