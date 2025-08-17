یمن بار دیگر هدف بمباران اسرائیل قرار گرفت/ انفجارهای مهیب در جنوب صنعاء

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی در یمن اعلام کردند که بامداد امروز (یکشنبه) دو انفجار شدید، شهر صنعاء پایتخت یمن را به لرزه درآورد. رسانه‌های محلی گزارش دادند که این انفجارها ناشی از حملات هوایی اسرائیل به ایستگاه برق «حَزیز» در جنوب صنعا بوده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، شاهدان عینی تأیید کردند که دست‌کم دو انفجار در نزدیکی نیروگاه برق شنیده شد. هنوز گزارشی درباره تلفات یا میزان خسارات احتمالی منتشر نشده است.

در نخستین واکنش رسمی از سوی مقامات رسمی یمن، «حزام الأسد» عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: دشمن جنایتکار و ورشکسته، تنها تأسیسات خدماتی و اماکن غیرنظامی همچون برق و آب را هدف قرار می‌دهد.

این تازه‌ترین حمله از مجموعه حملات هوایی اسرائیل به یمن است که از ژوئیه ۲۰۲۴ آغاز شد و تأسیسات حیاتی از جمله بندر الحدیده و فرودگاه بین‌المللی صنعا را هدف قرار داده است.

در مقابل، نیروهای مسلح یمن در حمایت از غزه به حملات مکرر با موشک‌ها و پهپادهای انتحاری علیه اهداف اسرائیلی و کشتی‌های مرتبط با این رژیم در دریای سرخ ادامه می‌دهند.

از سوی دیگر، جنگ غزه که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ با حمایت مستقیم آمریکا توسط اسرائیل آغاز شد، تاکنون به شهادت بیش از ۶۱ هزار و ۸۹۷ فلسطینی و زخمی شدن دست‌کم ۱۵۵ هزار و ۶۶۰ نفر انجامیده است. بیشتر قربانیان این جنگ کودکان و زنان هستند. همچنین بیش از ۹ هزار نفر مفقود، صدها هزار نفر آواره و صدها مورد مرگ ناشی از قحطی، از جمله بیش از ۱۰۰ کودک، گزارش شده است.

..............................

