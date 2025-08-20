بازداشت فرمانده ارشد گروه تروریستی داعش در استان ادلب سوریه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ائتلاف بین‌المللی مبارزه با داعش به رهبری آمریکا، بامداد امروز با انجام عملیات هلی‌برن در کمپ‌های آطمه در شمال استان ادلب سوریه، موفق به دستگیری یکی از فرماندهان رده‌بالای داعش با نام مستعار «ابوحفص قرشی» شدند.

به گفته منابع محلی، چندین بالگرد از پایگاه هوایی صرّین در حومه کوبانی به پرواز درآمدند و همزمان نیروهای ویژه در اطراف منطقه فرود آمدند و خیابان‌های منتهی به خانه هدف را تحت کنترل گرفتند. نیروهای امنیتی محلی نیز حلقه امنیتی در اطراف ساختمان ایجاد کردند.

دیده‌بان حقوق بشر سوریه گزارش داد که نیروهای مهاجم پس از درگیری، مکان را تحت کنترل گرفتند و ابوحفص قرشی را بازداشت کردند. هنوز مشخص نیست سرنوشت چند زن غیرسوری که همراه او بودند چه شده است و آیا آن‌ها نیز بازداشت شده‌اند یا نه.

همچنین، منابع محلی از انتقال یک جسد توسط نیروهای امنیتی پس از پایان عملیات خبر داده‌اند؛ عملیاتی که حدود یک ساعت و نیم به طول انجامید.

رسانه‌های سوری اعلام کردند که عملیات توسط نیروهای آمریکایی و عراقی و با استفاده از چهار بالگرد انجام شده است و نیروهای سوری نقشی در هلی‌برن نداشتند و تنها مسئولیت مسدودسازی مسیرهای منتهی به دو خانه هدف را برعهده گرفتند.

ابوحفص قرشی که عراقی‌الاصل معرفی شده، از شخصیت‌های برجسته داعش به شمار می‌رود و مسئولیت جذب جنگجویان خارجی و تسهیل رفت‌وآمد آن‌ها در خاک سوریه را برعهده داشته است.

شایان ذکر است که در ۱۰ ژوئیه گذشته، دیده بان حقوق بشر سوریه از کشته شدن سه چهره فعال در گروه های سلفی جهادی در دو حمله هوایی – که گمان می‌رود توسط ائتلاف بین‌المللی مبارزه با داعش انجام شده باشد – در شمال ادلب خبر داده بود.