کد خبر: 1718626

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روایتی از چشم انتظاری اربعینی موکبی از اهالی بم کرمان در انتظار زائران پاکستانی می‌بینید هر ساله هزاران زائر پاکستانی با گذر از سرزمین ایران، عشق حسینی را در مسیر کربلا منتشر می‌کنند. از اول صفر تا اربعین، جمعی از ایرانیان با اشتیاق فراوان به خدمت‌گزاری زائران پاکستانی موکب‌های خدمت‌رسانی برپا می‌کنند. اما تصمیم پاکستان به بستن مرز زمینی، راه‌ها را مسدود کرد. در میان همین موکبها، «موکب حضرت ابوالفضل العباس(ع)» شهر بم حضور داشت، جایی که مشاهده‌ی غم فراق زائران پاکستانی بر چهره‌ی خادمانش، دل آشوب می‌کند. داستان این انتظار را در این ویدیو ببینید.