به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در آستانه اربعین حسینی، موکب شهید مزاری همچون سال‌های گذشته فعالیت خود را در مرز شلمچه آغاز کرده است. محمدتقی مرادی، مسئول فرهنگی این موکب تأکید کرد که خدمات‌رسانی به زائران امام حسین(ع) در این موکب‌ها بدون مرزبندی ملیتی انجام می‌شود و زائران ایرانی، افغانستانی، پاکستانی و دیگر کشورها می‌توانند از امکانات آن بهره‌مند شوند.

مرادی با بیان اینکه «اربعین مسیری است که همچون قطره‌ای به سوی بهشت می‌رود»، افزود: ما وظیفه خود می‌دانیم با تمام توان از زائران آقا اباعبدالله الحسین(ع) پذیرایی کنیم. این خدمات شامل صبحانه، ناهار، شام و سایر امکانات رفاهی است که به‌صورت شبانه‌روزی ارائه می‌شود.

به گفته وی، امسال چهار موکب وابسته به شهید مزاری در مرز شلمچه مستقر شده‌اند و به‌طور شبانه‌روزی آماده خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی هستند؛ حرکتی که نماد اتحاد و همدلی مسلمانان جهان در مسیر پیاده‌روی اربعین به شمار می‌رود.

