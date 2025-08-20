به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله سید ساجد علی نقوی رئیس شورای علمای شیعه پاکستان گفت: وضعیت کنونی که جامعه بشری با آن روبهرو است، در اصل نتیجه حرص، طمع و خونریزی است.
وی افزود: خالق حقیقی در طول تاریخ، از طریق پیامبران، اوصیا و بندگان برگزیده، همواره یک پیام جهانی برای نجات، سعادت و پیشرفت انسانیت فرستاد، اما متأسفانه افراد شیطنتصفت با ابزار طمع، حرص و خونخواری، این پیام را بارها و بارها خدشهدار کردند. نمونه آشکار آن امروز در فلسطین، بهویژه غزه، مشاهده میشود که در آن خون کودکان بیگناه ریخته میشود، نسلکشی، قحطی تحمیلی و سکوت مجرمانه جهان بهاصطلاح متمدن را شاهد هستیم.
رئیس شورای علمای شیعه پاکستان این سخنان را در پیام خود به مناسبت «روز جهانی انسانیت» بیان کرد؛ روزی که از سال ۲۰۰۳ در سراسر جهان گرامی داشته میشود.
وی تأکید کرد: بزرگترین عامل مشکلات کنونی بشریت، همان حرص، طمع و خونخواری انسانهاست و زمانی که این ویژگیها از فرد به جامعه و دولتها منتقل شود، ویرانی به بار میآورد. استعمار نیز همین تباهی را رقم زد؛ از هیروشیما و ناگازاکی گرفته تا افغانستان و عراق، و با حمایت از رژیم نامشروع اسرائیل و دولتهای فاشیستی همچون مودی در هند، کرامت انسانی را پایمال کرد.
نقوی افزود: آنچه امروز در فلسطین و بهویژه غزه رخ میدهد، اوج درندگی و تروریسم است؛ طمع و خونخواری حتی از کودکان بیگناه نیز نگذشته است. تأسفآورتر آنکه جهان بهظاهر متمدن سکوت پیشه کرده و سازمان ملل که برای حفاظت از انسانیت، ملتها، جوامع و دولتها تأسیس شد، در برابر قدرتهای استعماری ناتوان گشته و تنها به برگزاری مراسمهای نمادین بسنده کرده است.
