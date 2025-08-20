رفتارشناسی دشمن و جنگ ترکیبی در دوران پس از جنگ ۱۲ روزه

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در سدۀ حاضر، مواجهه جمهوری اسلامی ایران با جنگِ ترکیبی دشمنانِ متنوع و پیچیده است که از ترکیبی از ابزارهای نرمافزاری و سختافزاری، رسانهای و اقتصادی و فرهنگی بهره میبرند. این یادداشت با رویکردی تحلیلگرایانه، به بررسی رفتارشناسی دشمن و سنجش راهبردهای جنگ ترکیبی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران در دوران پس از نبرد ۱۲ روزه میپردازد. هدف از این ویرایش، ارتقاء وضوح، انسجام و اثرگذاری متن است؛ با حفظ محتوای اصلی و معنای بنیادین، مقدمهای روشن، تیترهای جذاب و زیرعنوانهای سازگار با ساختار منسجم ارائه میگردد تا مخاطب از چارچوبی نظاممند برای تحلیل و پاسخ به تهدیدات استفاده کند.
آیتالله عباس کعبی عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری در یادداشتی به رفتارشناسی دشمن و تحلیل جنگ ترکیبی آمریکا و رژیم صهیونیستی بر علیه جمهوری اسلامی ایران در دوران بعد از جنگ ۱۲ روزه پرداخته است.
۱. در سطح دولتمردان و مدیران:
جبهه جهانی طاغوت به سرکردگی امریکا و صهیونیسم بین الملل از این رفتارها حمایت میکنند:
گرایش به سازش و عقبنشینی در سیاست خارجی (مثلاً امید بستن صرف به مذاکره منهای میدان و اقتدار دفاعی و کوتاه آمدن از اصول و بنیانهای انقلاب).
وابستگی به غرب در اقتصاد، علم و تکنولوژی (ایجاد تصور اینکه بدون غرب ایران نمیتواند).
فساد مالی و ناکارآمدی مدیریتی چون باعث بیاعتمادی مردم به نظام میشود.
دوگانهسازی و انشقاق در حاکمیت؛ یعنی اختلافهای داخلی علنی و شدید که اقتدار ملی را تضعیف میکند.
۲. در سطح نخبگان و روشنفکران:
آنها از این موارد استقبال میکنند:
ترویج سکولاریسم و لیبرالیسم بهجای اندیشه اسلامی–انقلابی.
قطع پیوند میان نخبگان و حوزه علمیه/مرجعیت دینی.
الگوبرداری از غرب در علوم انسانی و مدل حکمرانی و القای بیاعتباری تمدن اسلامی.
انتقادهای غیرمنصفانه و ناامیدکننده که جامعه را نسبت به آینده بیاعتماد کند.
ترویج فردگرایی و گسست اجتماعی بهجای همبستگی ملی.
۳. در سطح تودههای مردم:
آنها پشتیبان این رفتارها هستند:
مصرفگرایی و سبک زندگی غربی (موسیقی مبتذل، مدگرایی غربی، سرگرمیهای بیهوده، شبکههای اجتماعی که برای دین ودانش ملت ایران الگو میسازند).
بیتفاوتی سیاسی و اجتماعی؛ یعنی مردم فقط دنبال زندگی فردی باشند و کاری به مسائل کلان ملی و استقلال ملی و حساسیت درباره تجزیه کشور و یا مقابله با دشمنان نداشته باشند.
ناامیدی نسبت به آینده و القای اینکه "هیچ چیز درست نمیشود".
قطبیسازی اجتماعی؛ مثلاً نسل جوان در برابر نسل انقلاب، مذهبیها در برابر غیرمذهبیها.
تضعیف خانواده و باورهای دینی که ستون مقاومت فرهنگی ایران است.
۴. در سطح افکار عمومی و رسانهها:
جبهه استکبار به رهبری امریکا و رژیم صهیونیستی و تباران و کینهتوزان ملت ایران سرمایهگذاری میکنند، روی:
پررنگ کردن مشکلات و سیاهنمایی مطلق و نادیده گرفتن دستاوردها.
ساخت قهرمانهای جعلی در فضای مجازی برای جهتدهی به افکار عمومی.
ترویج دوگانهی دروغین «آزادی در غرب – محدودیت در ایران».
توجیه سکوت در برابر جنایات صهیونیها که نفرت از خونخواری آنها جهانی شده و تلاش برای پرهیز از دشمنی با آنها و بلکه عادیسازی رابطه با آنان بر مبنای ترس و خودباختگی.
القای حاکمیت بحران دائمی (اقتصادی، سیاسی، زیستمحیطی...) برای ضربه به امید جمعی.
چرایی این سیاستها:
علت روشن است: آنها میدانند قدرت واقعی جمهوری اسلامی در دین و دانش، ایمان مردم، و پیوند ملت با ولایت فقیه حکیم و شجاع است که با تدبیر و عقلانیت راهبردی همراه است. بنابراین از هر چیزی که این انسجام را بشکند یا ایران را از استقلال و مقاومت دور کند استقبال میکنند.
هدف نهایی دشمن:
تغییر هویت و محو قدرت تمدنی ایران، به کمک خودباختگان و مرعوبان و غربزدههای داخلی و زمینهسازی برای دوران گذار و تضعیف روحیه دفاعی و انسجام ملی و عزم و اراده قوی برای ایران قوی با تدابیر و عقلانیت راهبردی ولایت فقیه و رهبر عزیزتر از جانمان حضرت آیتالله العظمی خامنهای مدظله العالی است.
عباس کعبی
۲۷/ ۵/ ۱۴۰۴
