رفتارشناسی دشمن و جنگ ترکیبی در دوران پس از جنگ ۱۲ روزه

بسم الله الرحمن الرحیم

۱. در سطح دولتمردان و مدیران:

جبهه جهانی طاغوت به سرکردگی امریکا و صهیونیسم بین الملل از این رفتارها حمایت می‌کنند:

گرایش به سازش و عقب‌نشینی در سیاست خارجی (مثلاً امید بستن صرف به مذاکره منهای میدان و اقتدار دفاعی و کوتاه آمدن از اصول و بنیان‌های انقلاب).

وابستگی به غرب در اقتصاد، علم و تکنولوژی (ایجاد تصور اینکه بدون غرب ایران نمی‌تواند).

فساد مالی و ناکارآمدی مدیریتی چون باعث بی‌اعتمادی مردم به نظام می‌شود.

دوگانه‌سازی و انشقاق در حاکمیت؛ یعنی اختلاف‌های داخلی علنی و شدید که اقتدار ملی را تضعیف می‌کند.

۲. در سطح نخبگان و روشنفکران:

آن‌ها از این موارد استقبال می‌کنند:

ترویج سکولاریسم و لیبرالیسم به‌جای اندیشه اسلامی–انقلابی.

قطع پیوند میان نخبگان و حوزه علمیه/مرجعیت دینی.

الگوبرداری از غرب در علوم انسانی و مدل حکمرانی و القای بی‌اعتباری تمدن اسلامی.

انتقادهای غیرمنصفانه و ناامیدکننده که جامعه را نسبت به آینده بی‌اعتماد کند.

ترویج فردگرایی و گسست اجتماعی به‌جای همبستگی ملی.

۳. در سطح توده‌های مردم:

آن‌ها پشتیبان این رفتارها هستند:

مصرف‌گرایی و سبک زندگی غربی (موسیقی مبتذل، مدگرایی غربی، سرگرمی‌های بیهوده، شبکه‌های اجتماعی که برای دین ودانش ملت ایران الگو می‌سازند).

بی‌تفاوتی سیاسی و اجتماعی؛ یعنی مردم فقط دنبال زندگی فردی باشند و کاری به مسائل کلان ملی و استقلال ملی و حساسیت درباره تجزیه کشور و یا مقابله با دشمنان نداشته باشند.

ناامیدی نسبت به آینده و القای اینکه "هیچ چیز درست نمی‌شود".

قطبی‌سازی اجتماعی؛ مثلاً نسل جوان در برابر نسل انقلاب، مذهبی‌ها در برابر غیرمذهبی‌ها.

تضعیف خانواده و باورهای دینی که ستون مقاومت فرهنگی ایران است.

۴. در سطح افکار عمومی و رسانه‌ها:

جبهه استکبار به رهبری امریکا و رژیم صهیونیستی و تباران و کینه‌توزان ملت ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند، روی:

پررنگ کردن مشکلات و سیاه‌نمایی مطلق و نادیده گرفتن دستاوردها.

ساخت قهرمان‌های جعلی در فضای مجازی برای جهت‌دهی به افکار عمومی.

ترویج دوگانه‌ی دروغین «آزادی در غرب – محدودیت در ایران».

توجیه سکوت در برابر جنایات صهیونی‌ها که نفرت از خون‌خواری آن‌ها جهانی شده و تلاش برای پرهیز از دشمنی با آن‌ها و بلکه عادی‌سازی رابطه با آنان بر مبنای ترس و خودباختگی.

القای حاکمیت بحران دائمی (اقتصادی، سیاسی، زیست‌محیطی...) برای ضربه به امید جمعی.

چرایی این سیاست‌ها:

علت روشن است: آن‌ها می‌دانند قدرت واقعی جمهوری اسلامی در دین و دانش، ایمان مردم، و پیوند ملت با ولایت فقیه حکیم و شجاع است که با تدبیر و عقلانیت راهبردی همراه است. بنابراین از هر چیزی که این انسجام را بشکند یا ایران را از استقلال و مقاومت دور کند استقبال می‌کنند.

هدف نهایی دشمن:

تغییر هویت و محو قدرت تمدنی ایران، به کمک خودباختگان و مرعوبان و غرب‌زده‌های داخلی و زمینه‌سازی برای دوران گذار و تضعیف روحیه دفاعی و انسجام ملی و عزم و اراده قوی برای ایران قوی با تدابیر و عقلانیت راهبردی ولایت فقیه و رهبر عزیزتر از جانمان حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای مدظله العالی است.

عباس کعبی

۲۷/ ۵/ ۱۴۰۴

