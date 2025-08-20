به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ منابع خبری عبری اعلام کردند که ۷ سرباز ارتش رژیم صهیونیستی در پی انفجار یک جسم منفجره ــ که احتمال میرود یک بمب قدیمی باشد ــ در منطقه جبلالشیخ اشغالی زخمی شدند. حال چهار نفر از این مجروحان وخیم گزارش شده است.
مجروحان این حادثه برای درمان فوری به بیمارستانهایی در داخل سرزمینهای اشغالی منتقل شدهاند.
بر اساس این گزارش، منطقهای که انفجار در آن رخ داده بخشی از سرزمینهای سوریه اشغالی در جولان است که تحت سیطره ارتش اسرائیل قرار دارد.
ارتش اشغالگر اسرائیل پس از سقوط حکومت بشار اسد، اقدام به گسترش کنترل خود بر جبلالشیخ و چندین موقعیت نظامی در جولان اشغالی کرده بود.
قله جبلالشیخ از موقعیت جغرافیایی و راهبردی ویژهای برخوردار است؛ این ارتفاعات مشرف بر بخشهای وسیعی از خاک سوریه از جمله دمشق، بادیه شام و دشت حوران است. همچنین از این قله میتوان بخشهایی از مرزهای شمالی اردن و فلسطین بهویژه کوههای الخلیل، استان اربد و دریاچه طبریه را مشاهده کرد. افزون بر این، جبلالشیخ اشراف کاملی بر جنوب لبنان، رشتهکوههای لبنان غربی و دشت بقاع دارد.
