به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه «یدیعوت آحرونوت» اسرائیل جزئیات آنچه را بزرگترین عملیات نفوذ در خاک سوریه پس از سقوط حکومت بشار اسد در دسامبر گذشته خوانده، منتشر کرد.
این رسانه صهیونیستی گزارش داد که ارتش اسرائیل در این عملیات تا عمق ۳۸ کیلومتری خاک سوریه پیشروی کرده و از آشکار شدن موقعیتهای مهم نظامی اسرائیلی توسط پایگاههای ارتش سوریه شگفتزده شده است.
بر اساس گزارش، ارتش اسرائیل بدون درگیری دو پایگاه نظامی را که پیشتر تحت کنترل ارتش سابق سوریه بود، تصرف کرد. این عملیات که با نام «سبز و سفید» اجرا شد، با مشارکت صدها نیروی ذخیره از لشکر ۲۱۰ صورت گرفت.
نیروهای اسرائیلی موفق شدند حدود ۳.۵ تن سلاح و مهمات، از جمله موشکهای ضدزره، خمپاره، موشکهای کوتاهبرد، تانک و کامیونهای نظامی قدیمی را به غنیمت بگیرند. همچنین یک نوار به عرض تقریبی ۱۰ کیلومتر در امتداد جولان تا منطقه مثلث مرزی در «حمات غدیر» تحت کنترل اسرائیل درآمد.
در ادامه گزارش آمده است که ارتش اسرائیل در این نوار ۸ پایگاه نظامی با مساحتهای مختلف ایجاد کرده است.
برتری در نظارت و رصد
این عملیات ۱۴ ساعت به طول انجامید و برای نخستین بار از زمان جنگ ۱۹۷۳، یگانهای توپخانهای اسرائیل وارد خاک سوریه شدند تا امنیت نیروهای مشارکتکننده را تأمین کنند.
منابع نظامی اسرائیل تأکید کردهاند که این پیشروی برای تلآویو یک برتری راهبردی در نظارت بر مسیر دمشق – بیروت و شناسایی خطوط انتقال سلاح به حزبالله در دره بقاع لبنان فراهم میکند.
به گفته همین منابع، تسلط بر منطقه «جبلالشیخ» اکنون به یک اولویت اصلی برای ارتش اسرائیل تبدیل شده، زیرا این موقعیت امکان کنترل بر دو سوی جولان را مهیا میکند.
مقامهای نظامی رژیم صهیونیستی به روزنامه یدیعوت آحرونوت گفتند پایگاههایی که اسرائیل در اختیار گرفته، دیدی مستقیم به سمت مراکز حساس اسرائیلی دارند و به همین دلیل ارتش قصد دارد حضور خود را در آن مناطق حفظ کند.
ارتباط با دروزیها
طبق ادعای یدیعوت آحرونوت، سربازان اسرائیلی با برخی ساکنان روستاهای دروزی در حومه دمشق – در نزدیکی مناطق اشغالی – ارتباط برقرار کردهاند و این افراد اطلاعاتی درباره انبارهای تسلیحاتی ارتش سابق سوریه در اختیار ارتش اسرائیل گذاشتهاند.
این روزنامه همچنین مدعی شد که اهالی این روستاها به شناسایی مخازن موشکهای کوتاهبرد و پرتابگرهای ضدزره کمک کردهاند.
از زمان سقوط حکومت بشار اسد در ۸ دسامبر گذشته، ارتش اسرائیل علاوه بر اشغال جبلالشیخ، بارها حملات هوایی علیه سوریه انجام داده که به کشته شدن غیرنظامیان و تخریب تجهیزات و مواضع ارتش سابق سوریه منجر شده است.
گفتنی است که اسرائیل از سال ۱۹۶۷ بخش بزرگی از بلندیهای جولان سوریه را اشغال کرده و اکنون با سوءاستفاده از آشوب ناشی از سقوط حکومت بشار اسد، دامنه این اشغال را گسترش داده است.
