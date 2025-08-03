ارتش اسرائیل به مواضعی در قنیطره سوریه یورش برد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش اسرائیل اعلام کرد که به اهدافی در حومه استان قنیطره در جنوب سوریه حمله کرده، افرادی را بازجویی و مقادیری سلاح را مصادره کرده است.
در بیانیهای که ارتش اشغالگر قدس منتشر کرد، آمده است که نیروهای این رژیم بهطور همزمان چهار هدف در روستای «حَضر» را مورد یورش قرار داده و تجهیزات جنگی مختلفی را ضبط کردهاند.
این ارتش مدعی شد که شماری از افراد مرتبط با قاچاق سلاح در منطقه را بازجویی کرده است.
در این بیانیه همچنین تأکید شده که نیروهای لشکر ۲۱۰ ارتش رژیم صهیونیستی در این منطقه مستقر هستند و بهمنظور جلوگیری از استقرار آنچه عناصر تروریستی در منطقه مرزی خوانده شده، فعالیت میکنند.
از سوی دیگر، رسانههای سوری گزارش دادند که یک یگان نظامی اسرائیلی در خانهای واقع در شمال روستای «طرنجة» در حومه قنیطره مستقر شده و آن را به پایگاه نظامی تبدیل کرده است. طبق این گزارشها، حدود ۴۰ سرباز اسرائیلی در این عملیات نفوذ شرکت داشتند.
پس از سقوط حکومت بشار اسد در آذر سال ۱۴۰۳، اسرائیل بهطور یکجانبه توافقنامه «جدایی نیروها» (امضا شده در سال ۱۹۷۴) را با سوریه لغو کرد و کنترل منطقه حائل و بخشهایی از کوه «جبلالشیخ» در جولان اشغالی را در دست گرفت.
از آن زمان تاکنون، نفوذهای زمینی ارتش اسرائیل در استانهای قنیطره و درعا شدت یافته و همزمان با آن، حملات هوایی متعددی نیز برای از بین بردن تسلیحات ارتش سابق سوریه صورت گرفته است.
بر اساس گزارش «شبکه حقوق بشر سوریه»، ارتش اشغالگر اسرائیل بین ۹ ژوئن تا ۵ ژوئیه ۲۰۲۵، دستکم ۲۲ مورد نفوذ زمینی در جنوب سوریه انجام داده که شامل استانهای قنیطره، حومه دمشق و درعا بوده است.
