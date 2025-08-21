به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یک منبع امنیتی عراق امروز پنجشنبه اعلام کرد که در پی یک سانحه رانندگی دلخراش در بزرگراه استان بصره در جنوب این کشور، ۹ زائر خارجی از ملیتهای هندی و پاکستانی کشته و زخمی شدند.
این منبع به پایگاه «السومریه نیوز» عراق گفت: بر اثر برخورد شدید میان یک اتوبوس حامل زائران و یک کامیون بزرگ در بزرگراه، چهار زائر پاکستانی جان خود را از دست دادند.
وی افزود: در این حادثه رانندگی، پنج زائر دیگر نیز زخمی شدند.
