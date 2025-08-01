واژگونی خودرو حامل زائران ایرانی در عراق 14 مجروح و یک فوتی به جا گذاشت + لیست اسامی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز عملیات اضطراری جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران در نجف اشرف اعلام کرد که پیش از ظهر امروز در حادثه تصادف یک دستگاه خودروی ون با سواری در شمال بغداد، یک زائر ایرانی جان خود را از دست داد و ۱۴ نفر دیگر زخمی شدند.
بر اساس گزارش مرکز عملیات اضطراری اربعین حسینی جمعیت هلالاحمر ایران مستقر در عراق، این خودرو حامل زائران ایرانی بود که از شهر سامرا در استان صلاحالدین به سمت کربلای معلی حرکت میکرد که در اتوبانی نزدیک الکاظمیه واژگون شد.
در این حادثه ۲۰ نفر حضور داشتند که شامل یک کشته، چهار نفر با ترومای سر، گردن و کمر و ۱۰ نفر با جراحات جزئی بودند که به صورت سرپایی درمان شدند. همچنین پنج زائر بدون آسیب جدی به سلامت رسیدند.
دو تیم امداد و نجات همراه با آمبولانسهای هلالاحمر ایران از سامرا به محل حادثه اعزام شده و مجروحان برای دریافت درمان به بیمارستان الکاظمیه منتقل شدند. پیکر زائر جانباخته نیز به پزشکی قانونی تحویل داده شد.
اسامی مصدومان و تنها فوتی سانحه در «دُجیل» عراق
- ▪️ سمانه ترکمن - همدان
- ▪️ محمدحسن بیات - همدان
- ▪️ سجاد بیات - همدان
- ▪️ حسن کاسبان - تهران
- ▪️ مرتضی مولایی - همدان
- ▪️ طوبی امینی - همدان
- ▪️ فائزه مرادی - همدان
- ▪️ رها قنبری - تهران
- ▪️ زهرا بیات - تهران
- ▪️ طاهره نظر تپه - تهران
- ▪️ فاطمه شاملو خانیبیگ - همدان
- ▪️ حسین حسینی مهر - تهران
- ▪️ فاطمه رضایی - تهران
- ▪️ حمیده باستانی - تهران
- ▪️ نازگل بیات - تهران
- ▪️ محمودرضا عابدینی - تهران (فوت)
