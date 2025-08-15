تصادف وحشتناک جان ۲ زائر اربعین را در نزدیکی مرز عراق با ایران گرفت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک منبع امنیتی عراق امروز جمعه اعلام کرد که یک تصادف وحشتناک در جاده بدرة در شرق استان واسط در نزدیکی مرز عراق با ایران رخ داده است که منجر به جان باختن ۲ زائر و زخمی شدن ۲۲ نفر دیگر شد.

این منبع در گفت‌وگو با شبکه «العهد» عراق گفت: تصادف وحشتناک در جاده بدرة بین یک خودروی شخصی و اتوبوس حامل زائران بازگشته از کربلا رخ داد و منجر به مرگ ۲ نفر و زخمی شدن ۲۲ نفر شد.

وی افزود: تیم‌های اورژانس و آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند و اجساد و زخمی‌ها به بیمارستان منتقل شدند تا درمان لازم انجام شود.

