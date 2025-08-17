به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق اعلام کرد که حملات هوایی علیه مخفیگاه‌های داعش در منطقه وادی الشای، نتیجه چندین هفته کار اطلاعاتی برای تعقیب یک هسته تروریستی مرتبط با چند عملیات بوده است.

«یاسر اسکندر» عضو این کمیسیون، در گفت‌وگو با پایگاه خبری «بغداد الیوم» عراق گفت: حملات هوایی که در ۴۸ ساعت گذشته چندین مخفیگاه در وادی الشای – منطقه‌ای با جغرافیای پیچیده میان کرکوک و صلاح‌الدین – را هدف قرار داد، پس از تلاش‌های دقیق اطلاعاتی برای شناسایی محل اختفای تروریست‌ها انجام شد. او پیش‌بینی کرد که بر اساس اطلاعات اولیه، سه تن از عناصر مهم تروریستی کشته شده باشند.

اسکندر تأکید کرد که نیروی هوایی عراق نقش مهم و مؤثری در ریشه‌کن کردن باقیمانده سرکردگان تروریستی دارد و حملات اخیر نشان داد که دستگاه‌های امنیتی توانایی دسترسی به هر نقطه‌ای از جغرافیای عراق برای انهدام پناهگاه‌های تروریست‌ها را دارند.

او افزود: حملات هوایی در سال ۲۰۲۵ بیش از ۲۰ فرمانده مهم داعش را از میان برداشته است و این عملیات‌های دقیق تأثیر بزرگی بر کاهش فعالیت هسته‌های خفته داشته و به تقویت امنیت و ثبات در کشور کمک می‌کند.

ستاد فرماندهی عملیات مشترک عراق در روزهای ۱۲ و ۱۴ آگوست ۲۰۲۵ دو حمله هوایی با جنگنده‌های F-۱۶ انجام داد که طی آن پناهگاه‌های تروریست‌ها در وادی الشای (استان صلاح‌الدین) و محور عملیاتی کرکوک هدف قرار گرفت. این حملات که بر اساس اطلاعات اطلاعاتی دقیق و رصد میدانی چند روزه صورت گرفت، به نابودی کامل این مخفیگاه‌ها و کشته شدن تعدادی از تروریست‌ها منجر شد.

وادی الشای، که میان استان‌های کرکوک و صلاح‌الدین واقع شده، منطقه‌ای با جغرافیای پیچیده است که گهگاه شاهد فعالیت هسته‌های داعش بوده است. طی سال‌های اخیر، نیروهای عراقی با تکیه بر حملات هوایی و اطلاعات دقیق، توانسته‌اند ده‌ها نفر از سرکردگان داعش را از پا درآورند و توان این گروه برای انجام حملات را به‌ویژه با ادامه تعقیب هسته‌های خفته در استان‌های مختلف، به‌شدت کاهش دهند.

