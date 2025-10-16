به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ عبدالعلیم خان، وزیر راه و ارتباطات پاکستان، امروز با حضور در سفارت جمهوری اسلامی ایران در اسلامآباد با رضا امیری مقدم، سفیر کشورمان در پاکستان دیدار و گفتوگو کرد.
وی در این دیدار، دوستی دیرینه ایران و پاکستان را برای منطقه و تمامی امت اسلامی حائز اهمیت و تعیینکننده دانست و افزود: روابط میان دو کشور همسایه دارای ریشههای عمیق و پیوندهای قلبی است که فراتر از سطح دیپلماسی عمل میکند.
عبدالعلیم خان که ریاست حزب «استحکام پاکستان» را نیز بر عهده دارد، تصریح کرد: ایران و پاکستان دو کشور اسلامی و برادر هستند که از نظر روحی و فرهنگی متحدند و این دوستی اهمیت فراوانی برای هر دو ملت دارد.
وی با اشاره به روابط نزدیک دو کشور اظهار داشت: تهران و اسلامآباد در برهه حساس کنونی با حسن نیت و اعتماد متقابل به یکدیگر پیوستهاند. هر زمان که ایران با دوران سختی روبهرو بوده، مردم پاکستان بدون هیچ تمایزی در کنار برادران ایرانی خود ایستادهاند.
وزیر راه و ارتباطات پاکستان، که هفته آینده در اسلامآباد میزبان کنفرانس منطقهای وزرای حملونقل از ۲۷ کشور خواهد بود، تأکید کرد: دو کشور نیازمند تدوین یک استراتژی جامع و اجرای اقدامات مؤثر در راستای گسترش همکاریها هستند و برای تحقق این هدف، غلبه بر بوروکراسی اداری و رفع تأخیرهای سنتی اجتنابناپذیر است.
در ادامه این دیدار، عبدالعلیم خان با ارائه گامهای عملی برای افزایش همکاریهای دوجانبه، پیشنهاد داد وزارتخانههای ارتباطات، بازرگانی و کشاورزی پاکستان به همراه نهادهای مرتبط، برای تقویت تعاملات با ایران مشارکت فعال داشته باشند.
وی همچنین اطمینان داد که شخصاً و به صورت رسمی به ایفای نقش فعال در مسیر تحکیم روابط دوجانبه ادامه خواهد داد و وزارت راه و ارتباطات پاکستان در خط مقدم توسعه همکاریها با جمهوری اسلامی ایران باقی خواهد ماند.
در این دیدار، رضا امیری مقدم، سفیر جمهوری اسلامی ایران در اسلامآباد نیز ضمن استقبال از دیدگاهها و مواضع وزیر راه و ارتباطات پاکستان، از نقش مهم و عملکرد برجسته او در کابینه دولت تقدیر کرد.
امیری مقدم در ادامه، تمایل جدی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه روابط تجاری بلندمدت با پاکستان را مورد تأکید قرار داد و خاطرنشان کرد: دو کشور میتوانند تجارت متقابل در حوزه کشاورزی را گسترش دهند و از طریق واردات و صادرات متوازن، منافع اقتصادی مشترک را افزایش دهند.
