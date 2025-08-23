افشاگری البناء از طرح خطرناک آمریکا برای لبنان

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه لبنانی فاش کرد که فرستاده آمریکا در تلاش است تا طرحی را برای ایجاد منطقهای امنیتی و عاری از سکنه در روستاهای مرزی لبنان به سود رژیم صهیونیستی پیش ببرد؛ طرحی که به گفته منابع دیپلماتیک اروپایی، لبنان را تنها در برابر دو گزینه تسلیم یا رویارویی قرار میدهد.
روزنامه «البناء» نوشت منابع دیپلماتیک اروپایی بر این باورند که نتیجه تلاشهای آمریکا برای میانجیگری میان لبنان و رژیم صهیونیستی، تفاوتی با شکست تلاشهای مشابه واشنگتن میان سوریه و این رژیم نخواهد داشت.
به نوشته این روزنامه، «توماس باراک» فرستاده آمریکا به سوریه نه بهعنوان یک میانجی سیاسی، بلکه همچون «دلال معاملات ملکی» عمل میکند که سبدی از سرمایهگذاران را به همراه دارد و به آنها وعده یک پروژه استعماری بزرگ در خاورمیانه داده است. با شکست این پروژه در غزه، اکنون باراک بهدنبال اجرای آن در لبنان است؛ طرحی که شامل تخلیه و ویرانی دهها روستای مرزی لبنان و تبدیل آنها به منطقهای امنیتی تحت سیطره رژیم صهیونیستی و سپس بهرهبرداری اقتصادی و عمرانی در آن خواهد بود.
البناء همچنین یادآور شد که باراک پیشتر توانسته بود رژیم جدید سوریه را متقاعد کند که بلندیهای جولان را برای ۲۵ سال به رژیم صهیونیستی اجاره دهد، اجارهای که بهصورت خودکار تمدید میشود و هزینه آن نیز از سوی سرمایهگذاران یهودی آمریکایی تأمین شده است.
این روزنامه تأکید کرد که طرح پیشنهادی امروز در لبنان نیز بر همان منطق استوار است.
منابع اروپایی به البناء گفتهاند هرچند اروپا با چنین پروژههایی مخالفت میکند، اما توانایی جلوگیری از آن را ندارد مگر آنکه دولت رسمی لبنان آشکارا و با صراحت در برابر این طرحها موضعگیری کند.
به گفته این منابع، هرگونه سخن از راهحلهای میانه یا سازش، در واقع شکلی از تسلیم است و لبنان تنها ۲ گزینه پیشرو دارد: یا تسلیم در برابر طرحهای صهیونیستی و از دست دادن هویت و سرزمین خود، یا مقاومت و رویارویی با تمام تبعات آن.
