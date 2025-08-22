برق صادراتی ایران به استان نیمروز افغانستان قطع شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر رسانه‌ای استانداری نیمروز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که برق وارداتی ایران به استان نیمروز به دلیل کمبود انرژی در داخل خاک ایران به‌طور موقت قطع شده است.

در این اعلامیه آمده است: «بر اساس مفاد قرارداد رسمی واردات برق میان افغانستان و ایران، در صورت بروز کمبود انرژی در داخل ایران، طرف ایرانی این حق را دارد که اولویت تأمین برق را به مصرف داخلی خود اختصاص داده و به‌صورت موقت صادرات برق به افغانستان را کاهش داده یا متوقف سازد.»

مسؤولان محلی گفته‌اند که به دلیل گرمای شدید هوا در روزهای اخیر، ایران با کمبود برق در برخی استان‌های خود مواجه شده و بر همین اساس، جریان برق صادراتی به استان نیمروز افغانستان کاهش یافته یا قطع شده است.

حکومت‌ سرپرست افغانستان اعلام کرده است که از طریق وزارت انرژی و آب، موضوع را به‌طور جدی پیگیری کرده و در تلاش برای تأمین جایگزین‌ها و برقراری مجدد جریان برق است.

