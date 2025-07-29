به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت (ع) _ ابنا _ برنامه توسعهای سازمان ملل متحد (UNDP) با نشر بیانیهای اعلام کرده است که در جریان سال جاری میلادی، ۲۳ مرکز آموزشی در مناطق مرکزی افغانستان به سیستمهای برق خورشیدی مجهز شدهاند.
در این بیانیه که روز دوشنبه، ۶ مرداد ۱۴۰۴ (۲۹ جولای ۲۰۲۵)، در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) منتشر شد، آمده است که این اقدام تاکنون بیش از ۱۰ هزار و ۳۰۰ دانشآموز را تحت پوشش قرار داده است. این پروژه بخشی از تلاش UNDP برای دسترسی جوامع محروم به انرژی تجدیدپذیر و تحقق اهداف توسعه پایدار عنوان شده است.
سازمان ملل با تأکید بر اهمیت انرژی خورشیدی برای مناطق فاقد زیرساخت، افزوده است که استفاده از این منبع پاک، به بهبود محیط آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش کمک خواهد کرد. مناطق مرکزی افغانستان از جمله مناطقی هستند که با کمبود امکانات ابتدایی مانند برق و سیستمهای گرمایشی و سرمایشی در مکاتب مواجهاند.
این در حالی است که بحران آموزش در افغانستان همچنان ادامه دارد؛ بهویژه پس از محدودیتهای اعمالشده بر آموزش دختران. از زمان حاکمیت مجدد گروه طالبان، دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکاتب بازماندهاند و بخش زیادی از امکانات آموزشی کشور یا مسدود شده یا با چالشهای جدی روبهروست.
اقدامات توسعهای سازمانهای بینالمللی در این شرایط، گامی مهم در کاهش فاصله آموزشی میان مناطق مختلف کشور بهشمار میرود.
